El proyecto «Stolpersteine» —piedras-obstáculo en idioma alemán— es una iniciativa desarrollada por el artista germano Gunter Demnig a lo largo de todo el planeta que busca honrar a todas las personas que murieron en los campos de concentración coordinados por el régimen nazi. Considerado como el memorial abierto más grande del mundo, se centra en la coordinación de pequeñas piedras con una fachada de latón en la que se inscriben los datos de las víctimas y se colocan en sus residencias familiares.

Ontinyent ya forma parte de una iniciativa que ha llegado a más de 1800 urbes. La capital de la Vall d’Albaida ha acogido hoy una emotiva ceremonia para honrar a Vicente Sais Micó, Rafael Torró Garrigós, Eusebio Pimentel, Gonzalo Ureña Donat, Vicente Gandía Reig, Francisco Santamaría Tortosa, Rafael Donat Vidal, José María Martí Belda y Madrich Berliner Luftig, nueve víctimas del nazismo que ya no serán olvidadas.

La cita ha contado con la presencia de algunos de sus familiares. Miguel Ferri Sais (Ontinyent, 1957) ha sido no de ellos. Consultado por Levante-EMV, ha expuesto que «ha sido un acto muy emotivo. El recuerdo de mi tio siempre ha estado presente en la familia, aunque nunca lo conocimos. Cada vez que nos reuníamos y alguien decía ‘ahora estamos todos’ a mi abuela se le caía una lágrima, siempre lloraba. No estábamos todos, su hijo no se encontraba con nosotros».

La historia que narra el descendiente es común a la vivida por otros compatriotas en aquella época: «Mi tío se alistó en el bando republicano y luego pasó a Francia. Los nazis llegaron al país vecino y lo destinaron a Mathausen. Luego fue a Gusen y allí murió». Como la finca agrícola en la que vivió su familia está alejada del municipio, el adoquín con el nombre de Vicente Sais se ubicó ante el edificio del ayuntamiento viejo con otros dos más: «Lo importante es no olvidar. Uno recuerda lo que pasó y cómo se llegó ahí y ve lo que están apareciendo ahora, los atisbos que hay. Y todo es muy triste».

La acción, impulsada por el Ayuntamiento de Ontinyent, tuvo lugar en el Día Mundial en Memoria de las Víctimas del Holocausto. El alcalde Jorge Rodríguez, la consellera autonómica de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez, y el diputado de cultura a la Diputación de València Xavier Rius han estado presentes y participado en el recorrido donde el alumnado del colegio la Concepción leía textos en alemán y valenciano recordando a cada víctima, en algunos casos ante descendentes de las mismas.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha destacado que la ciudad fue una de las primeras de la Comunitat Valenciana que honró a los fallecidos en los campos de concentración, especialmente en Mathausen, con una exposición y el alzamiento de un monolito en el cementerio:«Recordamos a personas que lo único que hicieron para ser represaliadas fue creer en la libertad y defender un régimen democrático».

La conselleria Pérez Garijo, por su parte, ha tenido palabras para «nueve personas que lucharon por la libertad, como las más de 650 víctimas valencianas y millones de personas en toda Europa». La titular autonómica de Calidad Democrática ha lamentado que solo tres pudieran disfrutar de nuevo de la libertad, «mientras el resto murió en aquel infierno».

Xavier Rius, por su parte, ha explicado que “con estas piedras estamos construyendo un muro para poner en alto la memoria de estas personas”. También ha avanzado que en los próximos meses la Diputación de València va a impulsar la primera exposición en España de material recuperado en las fosas comunes de personas represaliadas en Paterna.