No es la primera vez que ocurre un episodio de este tipo en este apartado lugar perteneciente al término municipal de Xàtiva. Aunque la ermita de Santa Ana cuenta con la catalogación y protección como Bien de Interés Cultural (BIC), lo cierto es que los vándalos la han cubierto varias veces de pintadas. Así ocurrió la semana pasada, cuando parte de la fachada y las paredes laterales aparecieron con grafitis de nula calidad artística, que ensuciaban el monumento.

Evarist Aznar, alcalde de la Llosa de Ranes, atendió ayer a Levante-EMV y explicó que comunicaron lo sucedido al equipo de gobierno setabense en un acto en el que coincidieron algunos concejales : «Informamos a principios de semana y en dos o tres días la brigada de Xàtiva actuó. La verdad es que han sido muy diligente y queremos agradecer el esfuerzo».

Se da la circunstancia de que para acceder a la ermita de Santa Ana se debe cruzar por la vecina localidad de la Llosa de Ranes. Aznar explicó que todo apunta a que las pintadas se hicieron durante el fin de semana del 20 al 22 de enero: «Eran bastante recientes. Nos avisaron de lo que ocurría y enseguida lo comunicamos. No es la primera vez que los vándalos acuden a la zona de la ermita y dejan su huella, por desgracia».

Ricardo Martínez es el concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Xàtiva. Consultado por este diario, explicó que se decidió actuar lo más pronto posible: «La brigada hizo una valoración y se cubrieron los grafitis de las las paredes, pintando y encalando. Y aún no hemos acabado».

De hecho, el visitante que acude a la ermita de Santa Ana aún se encuentra con restos de las pintadas, como dos corazones y una carita sonriente realizados con aerosol de color azul sobre una zona piedra tallada cercana a la puerta principal. Martínez detalló que en estos casos se debe actuar con una máquina de arena a presión, ya que no es adecuado utilizar productos como el disolvente: «Estamos esperando a contar con la herramienta adecuada para eliminar las pintadas quedan». El responsable municipal aventuró que se actuará durante la presente semana. Hablamos de partes de la fachada con con alto valor histórico y no podemos limpiar las pintadas de la misma forma ni recubrir o encalar las paredes». Un rostro tallado en la piedra en la parte posterior del edificio religioso también está cubierto de color azul.

La ermita de Santa Ana está situada en una zona bastante apartada. Aunque pertenece a Xàtiva, la Llosa de Ranes es la localidad más cercana. Ya sea de excursión por la montaña o con un vehículo motorizado —hay varias zonas de aparcamiento cerca del BIC—, visitarla es bastante fácil. Lo que más impresiona son las vistas a la montañas cercanas. No hay ningún sistema de vigilancia. Esta facilidad de acceso también causa que sea visitada por personas que no tienen ningún respeto por el entorno de este lugar histórico. Hace años se instalaron dos focos con baterías que iluminaban la fachada durante la noche, dejando una estampa idílica. Sin embargo, los dispositivos no duraron mucho, ya que acabaron siendo robados. Hace unos días, la ermita acabo ensuciada por presuntos artistas urbanos.