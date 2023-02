Voluntarios de la protectora Spax de Xàtiva han rescatado durante los últimos días a un total de 18 cachorros tras recibir varios avisos de vecinos de la partida de Bixquert. Para ello, coordinaron dos salidas a la zona y contaron con la ayuda de un residente, que les ayudó a localizar el lugar en el que se resguardaban del frío. Así, los voluntarios acudieron los pasados 21 y 28 de enero a la urbanización. En una de las actuaciones tuvieron que cavar en una madriguera, ya que los canes se habían resguardado del frío. En la otra, los encontraron escondidos en un lugar donde daba el sol. "Tuvimos que pasar por una serie de matorrales muy altos y con espinas, estaban en una zona de difícil acceso. Se pasaron casi toda la tarde cavando hasta que lograron sacarlos a todos", comentan fuentes de la agrupación.

Consultados por Levante-EMV, desde la entidad han explicado que era muy importante dar con los cachorros: "Hace mucho frío. Tendrán uno o dos meses y con esa edad es muy difícil que sobrevivan sin ayuda. En cada uno de los rescates logramos localizar a nueve ejemplares".

Los voluntarios apuntan que junto al frío que está haciendo estos días también es importante socializar a los perros para que no se vuelvan salvajes: "Como son muy pequeños, están en lo que se llama la época de impronta. Sino se adaptan al ser humano, si se hacen salvajes, todo es más difícil". Y ponen el ejemplo de una perra que seguramente sea su madre: "No sabemos si serán todos de ella, pero los cuida y los acompaña. Es una perra que lleva más de cuatro años por Bixquert. Como ha nacido salvaje y es adulta se las sabe todas y no se deja coger. Esquiva las jaulas trampa. Podría haber cachorros de otra madre, no lo descartamos, pero de ella hay seguro. No logramos cogerla para esterilizarla y cada cierto tiempo es montada y tiene una camada".

Adaptación

Ahora, los 18 cachorros pasarán un tiempo en las instalaciones de la protectora de Xàtiva. Antes de empezar a tramitar posibles adopciones, el veterinario tiene que revisar su estado y descartar enfermedades. También han de suministrarles todas las vacunas: "Han de superar la época de cuarentena antes de que empecemos a anunciar las posibles adopciones. Las cosas deben hacerse bien", declaran desde la SPAX.

Durante los últimos tiempos, la SPAX ha acogido diferentes camadas. De ahí la importancia de concienciar sobre la esterilización.