La visita al antiguo Convent de Santa Clara, al espacio donde se construirá el nuevo Palau de Justícia de Xàtiva, reunió el pasado miércoles a más de una decena de estudios de arquitectura, interesados en diseñar el proyecto que se ejecutará. La cita, organizada por el ayuntamiento, fue valorada ayer por el alcalde, Roger Cerdà, como “positiva”, porque “el número de arquitectos que asistieron fue elevada y porque los estudios que se han interesado por llevar a cabo este proyecto son de la mayor calidad de la Comunitat Valenciana”. “Más de diez estudios de arquitectura visitaron Santa Clara y ello nos hace prever que el resultado de la licitación va a ser positiva y que finalmente uno de los estudios de arquitectura de referencia dentro de la Comunitat Valenciana será el que lleve a término esta obra”, afirmó Cerdà. La Conselleria de Justícia ha licitado por 1,56 millones de euros el contrato para la redacción del proyecto y la dirección de las obras, valoradas en unos 25 millones de euros. Los nuevos juzgados se construirán en el antiguo Convent de Santa Clara, en la zona recayente a la Albereda Jaume I.

Cerdà también se refirió a las declaraciones del candidato del PP a la alcaldía de Xàtiva, Marcos Sanchis, que ha pedido al alcalde que retire la pancarta que cuelga de la fachada del ayuntamiento y que reclama el juzgado de violencia de género, que ha sido trasladado a Alzira. Sanchis ha manifestado que, ya que el alcalde “ha renunciado a plantar batalla y recurrir el decreto que elimina el juzgado de violencia de género, que sea consecuente y deje de tomarnos el pelo y no ponga una pancarta, mientras él no hace nada y su partido encima vota en contra”. Roger Cerdà afirmó ayer que "el nerviosismo lleva a sobreactuar, eso está ocurriendo en el PP sobre este tema”. El alcalde señaló que se quiere “desviar la atención hacia casos de corrupción como el caso Taula, en el que al ‘padre’ político [en alusión a Alfonso Rus] del actual candidato del PP, como él lo definió, le piden 12 años de prisión o que un compañero de gobierno como Marcos Benavent ya ha estado condenado a 7 años de prisión”. Cerdà señaló que “ese nerviosismo lleva a esa sobreactuación y a criticar abiertamente la actuación de este equipo de gobierno, que en esta materia, la de los juzgados de violencia de género, tiene una posición reivindicativa pero sin romper el diálogo. Pensamos que esa estrategia del diálogo reivindicativo es el camino que tenemos que seguir y espero que en las próximas semanas podamos tener noticias positivas sobre esta cuestión, defendiendo nuestra estrategia, que es la de no cerrar la puerta de diálogo con las administraciones, concretamente con la Conselleria de Justícia, que tiene que ser sensible a estas reivindicaciones y abordar una solución a las mismas”, concluyó.