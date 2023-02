Les millors històries sempre estan als llocs més bonics i com no podia ser d’altra manera, la història de les Valquíries la trobem a casa, a Ontinyent. Nou dones decidides van canviar el curs de la gran tradició del nostre poble, les Festes de Moros i Cristians. L’any 1989, amb un ecosistema social canviant i en procés de renovació per la recent democràcia, un grup de nou dones decideixen que ja és hora de trencar el sostre de vidre de les Festes; elles no volen ser Dames, elles volen ser festeres de ple dret.

Hui, a ningú el sorprén que una dona vulga ser Capitana, Ambaixadora, Banderera o Primer Tro. Si elles poden és gràcies a les Valquíries. Si tenim les millors festes del món és gràcies a les Valquíries. Aquestes nou dones van dignificar la nostra tradició i la nostra ciutat fa ara trenta-quatre anys mentre baixaven Daniel Gil al pas d’una marxa cristiana. «Les Valquíries, les pioneres de la festa» és el documental presentat per l’Ajuntament d’Ontinyent que recull els testimonis valents de les i els protagonistes d’aquesta lluita. Com a societat sols podem contar aquesta història i agrair eternament el que les Valquíries van fer per les dones, la festa i per Ontinyent. No oblidarem mai que nosaltres hui som perquè elles ho van ser, perquè elles ho van lluitar. A elles, gràcies.