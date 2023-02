FirAll, la Fira de l’All Tendre de Xàtiva, ha salvado la edición de este 2023 casi “in extremis”. La mala campaña del producto, por el exceso de calor en los meses de octubre, noviembre y diciembre, ha perjudicado al ajo, con importantes pérdidas, tal como ha destacado Pascual Barberá, productor de ajo tierno y miembro de la Associació d’Alls Tendres de Xàtiva, que ha presentado este viernes junto al alcalde, Roger Cerdà, y el concejal de Agricultura, Ricardo Martínez la edición de FirAll 2023. Barberà ha afirmado que “llegamos a tener dudas sobre si podíamos hacer la feria, pero finalmente lo hemos conseguido”. Expone que el exceso de calor ha perjudicado especialmente a la variedad “cama llarga”, con unas pérdidas del 80% de la producción de la misma y señala que “pocos bancales se han salvado”. El alcalde también ha expuesto las dificultades para la celebración de la feria este mes de febrero, manifestando que “se planteó la posibilidad de retrasarla, pero finalmente el tiempo, las heladas del mes de enero han sido positivas para la campaña”. Cerdà expresaba el “máximo apoyo” del ayuntamiento a los productores de ajos ante la mala campaña y expresaba que con ese objetivo se ha organizado la edición de este año.

Pese a estas dificultades, FirAll 2023, que se celebrará del 6 al 19 de febrero, concentrando los actos principales en el fin de semana del 17 al 19, llega cargada de actividades, como las tradicionales visitas guiadas a un huerto de alls tendres, que lleva a cabo Pep Gimeno, Botifarra; los menús con protagonismo de este producto en la semana gastronómica con la participación de varios restaurantes de la ciudad; los concursos ligados al ajo tierno; y la calçotada. La programación incluye este año, como novedad, una charla y visita a la exposición etnológica “Estimar els objectes”, de Pep Gimeno, Botifarra.

FirAll arranca este lunes, 6 de febrero, con la primera de las visitas guiadas a escolares. Unas visitas que se realizarán los días 6, 7, 8, 9, 10 y 13 de febrero, en las que Pep Gimeno, Botifarra guiará a los alumnos para que conozcan como es el cultivo del all tendre. La actividad se desarrolla en un huerto de la ciudad. El regidor, Ricardo Martínez, ha destacado que estas visitas se han tenido que ampliar, ante la gran demanda de colegios, “con una semana no había suficiente y se alargará una semana y media”. Estas visitas se completarán con una visita para adultos prevista para el sábado día 18, que podría ampliarse también al domingo, avanzó el regidor. Los interesados en asistir a esta visita guiada por Pep Gimeno tendrán que inscribirse en la página web xativaturismo.com.

La Fira Comercial i d’Artesania se celebrará en la Albereda Jaume I el fin de semana del 18 y 19 de febrero, con unas 80 carpas para los expositores. El sábado tendrá lugar un almuerzo organizado por la Associació d’Alls Tendres, a las 9 horas en el Jardí de la Glorieta. A las 10 partirá de la Font del Lleó la visita guiada a un campo de ajos y a la mismo hora abrirá la feria. Participarán también las asociaciones comerciales de Xàtiva. A las 11 tendrá lugar el Concurs Popular de Truita d’Alls Tendres; a las 11:30 se reconocerá a los allers más antiguos; y a las 12 tendrá lugar la actuación de Ramonets, dirigida al público más pequeño. Por la tarde, a las cinco, comenzará el Concurs de Lligar Alls Tendres, con el que se cerrará la jornada. El domingo las actividades principales serán la Calçotada popular, en la Plaça del Mercat, con la actuación del grupo The Handmakers, a partir de las 12 horas. A la misma hora tendrá lugar una visita a la exposición de Botifarra, “Estimar els objectes”, en el Convent de Sant Domènec. Este mismo espacio acogerá el viernes 17 (19h.) la charla “Noves tecnologies de Fertinagro en la fertilització del cultiu de l’all”, a cargo de Salvador Murillo.

FirAll Xàtiva organizará un año más la Setmana Gastronòmica de l’All Tendre, con la participación este año de 12 restaurantes de la ciudad, que prepararán menús que incluyan, en alguno de sus platos, el ajo tierno setabense.

El alcalde, Roger Cerdà, ha destacado una edición de FirAll 2023 “de plena normalidad. Aunque en 2022 ya se celebró, ahora, superada completamente la pandemia, llega con total normalidad”. Ha resaltado el trabajo de los productores de all tendre en Xàtiva, poniendo de manifiesto el respaldo municipal al sector, “desde el ayuntamiento apoyamos a los productores y su trabajo y esfuerzo en el cultivo del producto autóctono de la huerta de Xàtiva, y también su esfuerzo por explicar a las nuevas generaciones en que consiste este cultivo”.

Cerdà también se ha referido a los trámites para conseguir la Denominación de Origen (DO) para el all tendre, destacando que “tiene una tramitación administrativa complicada y que vamos seguir abordando junto a la asociación”. Apunta que no se han producido avances en esa tramitación para conseguir la denominación de origen, pero “vamos a seguir trabajando en ello”, aseguraba.

A la presentación de FirAll han asistido varios allers y miembros de la Associació d’All Tendre; Alfredo Pardo, diseñador del cartel de FirAll 2023; y Pep Gimeno, Botifarra, que realizará, un año más, las visitas guiadas a un campo de ajos tiernos.