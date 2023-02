La nostra democràcia necessita com l’aigua la implicació de més persones normals i corrents en la política institucional. Massa sovint, les ciutadanes i els ciutadans assistim atònits a debats parlamentaris molt allunyats de les prioritats diàries de la majoria social. A més, el sistema mediàtic tendeix a amplificar les eixides de to i les faltes de respecte protagonitzades per determinats personatges, en detriment d’aquelles iniciatives positives impulsades per persones honestes que treballen per millorar la qualitat de vida de la gent als nostres pobles i comarques.

És el cas de l’advocat agullentí Jesús Pla i Herrero. Un músic de banda i «dansaor» apassionat pel seu poble, la seua cultura, natura i tradicions. Un polític de veritat, que va començar picant pedra com a regidor de l’oposició a l’Ajuntament d’Agullent durant la legislatura de 2003 a 2007, i tot seguit va aconseguir la confiança majoritària dels seus veïns i veïnes per a ser alcalde al llarg de 12 anys, a més de conseller i portaveu de Compromís a la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida.

Només cal passejar pels carrers d’Agullent i preguntar per Jesús Pla a qualsevol persona, per descobrir tot el que ha fet pel seu poble. Gràcies a la seua manera de ser i de treballar, tan entregada com discreta i humil, amb els seus (molts) encerts i les seues (poques) errades, Agullent ha esdevingut un poble viu. Amb millors serveis públics per a la ciutadania, atractiu per a una indústria creadora de llocs de treball, amb una programació cultural envejable i un medi ambient ben cuidat. Una transformació positiva que segueix avançant amb l’actual alcalde, Pau Muñoz.

Tota aquesta trajectòria de treball constant des de la base, unida al seu prestigi professional com a advocat en defensa dels drets laborals de molta gent humil, expliquen que, venint del poble i sense pertànyer als cercles de poder capitalins, Jesús fóra mereixedor d’un gran suport a les primàries de Compromís i a les eleccions de 2019, per arribar a ser diputat a les Corts Valencianes.

Diputat útil. Durant aquesta legislatura ha destacat per diverses intervencions en defensa dels drets fonamentals de totes les persones i del dret a existir del poble valencià. Però sobretot, Jesús Pla ha demostrat ser un diputat útil, proper i coneixedor de les necessitats dels nostres pobles i comarques. Entre les iniciatives que ha treballat i defensat està la modernització de la línia de tren Xàtiva-Ontinyent-Alcoi; el suport als sectors culturals per la crisi de la COVID-19; la millora de l’atenció primària en els centres de salut i consultoris; la recuperació del patrimoni cultural, històric i hidràulic; la reparació del col·lector d’aigües residuals d’Ontinyent-Agullent o la modificació de la normativa de la pólvora per facilitar el seu ús en les nostres festes de Moros i Cristians. Totes elles, propostes d’utilitat per a millorar la vida als nostres pobles i ciutats.

Si has arribat a aquest punt de l’article, et preguntaràs per què l’he escrit. Deia al principi que sempre hi ha llums, càmera i acció per als personatges que fan els discursos més estridents i hiperventilats. Doncs bé, a mi m’abellia contar-te la història d’algú que, sense creure’s per damunt del bé i del mal, ens fa sentir representades a moltes persones i ens encoratja a seguir creient en la política. Si tu també vols que Jesús Pla seguisca portant el trellat a Les Corts, pots inscriure’t per a votar-lo a les primàries obertes de Compromís (https://primaries.compromis.net/inscripcio). Hui encara estàs a temps, demà ja no. Bon cap de setmana!