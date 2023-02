«Al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent. Els ulls al vent. Al vent del món», así comienza la canción más conocida de Raimon (Xàtiva, 1940), uno de los máximos exponentes de la música valenciana. Consagrada como un himno contra la represión franquista durante la Transición, la composición cumple en 2023 su 60º aniversario y el Museu de Belles Arts de la ciudad natal del cantautor conmemorará la efeméride con una muestra en la que se expondrán varias obras del legado que Raimon y Annalisa Corti han decidido donar a la capital de la Costera.

Entre las piezas se encuentran obras de artistas como Joan Miró, Andreu Alfaro, Antoni Tàpies, Artur Heras, Rafael Armengol o Manuel Boix. «Nuestra intención es que se puedan ver muchas de las piezas que dejaremos como legado a Xàtiva. Durante toda nuestra vida hemos tenido una relación de amistad con muchos artistas de renombre. Hay compras, regalos, donaciones.... Compartirlas mientras estamos vivos es una gran idea», apuntó la pareja en conversación telefónica. Raimon y Annalisa se trasladarán desde Barcelona a Xàtiva para participar en la inauguración de la cita.

Consultado sobre la importancia de «Al vent», el cantante declaró que es una pieza central de su obra: «Es la primera y es importante, pero no sé decir si es la mejor. He compuesto más de 100 canciones, no puedo elegir una de entre todas. Es de las más citadas, pero también lo son ‘com un puny’ o ‘som’, que cantó en directo Camilo Sesto, por ejemplo».

La influencia de «Al vent» es indiscutible. El escritor Xavi Aliaga, vocal del Consell Valencià de Cultura (CVC) lo tiene claro: «Es un himno, ya lo fue durante la Transición. Es una de esas canciones que trasciende el ámbito musical. Recuerdo que una vez le comenté que tiene espíritu punk, de ruptura, por su componente subversivo. De alguna forma, tiene valor como punto de inflexión fundacional de la música en valenciano. Fue como el punto de partida de la ‘nova cançó’, de ahí nació todo. Durante la Transición también se convirtió en un símbolo en Madrid».

Aliaga defiende que es una pieza que aúna todo tipo elementos: "Se puede entonar a modo de proclama, los acordes de guitarra son sencillos... aunque el más importante fue el uso de la lengua valenciana". "Hay una cosa que me gustaría resaltar. Cuando hacía conciertos en Xàtiva no eran encuentros de gente de una ideología concreta, había gente de todo, también de derechas. Eso lo vi yo en algunos conciertos. Aunque lo intentaron menospreciar, al final perdura una sensación colectiva de que es una persona importante. Xàtiva no tiene otro referente cultural de esta magnitud".

Ximo Corts, que presidió durante décadas la asociación Amics de la Costera, también defiende la ascendencia de «Al vent»: «Para mi generación y para otras fue algo disruptivo, un himno. Eran momentos en los que empezábamos a reflexionar sobre muchas cosas, fue un canto contra la falta de libertad». Roger Cerdà es el actual alcalde de Xàtiva y miembro del patronato del futuro Centre Raimon en el que descansará la colección. Ayer valoró la figura del cantante: «Raimon es un artista internacional. ‘Al Vent’ fue un hito en su carrera, es un himno para todas las personas que defendieron y defienden la Democracia. Es de justicia celebrar esta efeméride. Hay que contemplar la iniciativa como la oportunidad de conocer parte de la magnífica colección de arte que conforma el legado del artista a la ciudad».

Preguntado por referentes culturales similares a la figura de Raimon, Corts citó varios nombres: "Las distancias siempre serán siderales, pero Pep Gimeno "Botifarra" ya es un cantaor reconocido más allá de las fronteras nacionales. Artur Heras, por hablar de otro campo, es otro setabense ilustre, aunque ha costado que fuera reconocido. Y en el terreno literario me gustaría citar a Xavier Aliaga y a Toni Cucarella".

Consultados sobre si Xàtiva ha sido siempre justa con el cantautor, tanto Aliaga como Corts y Cerdà defendieron que sí. Apuntaron que, incluso en los años en los que parecía estar vetado, llenaba en cada concierto. "Xàtiva está orgullosa de Raimon y agradecida por su legado. Siempre que ha actuado en nuestra ciudad, el público ha llenado el aforo del concierto. Él mismo ha manifestado textualmente que Xàtiva es predilecta en su corazón. La creación de la Fundación y del CRAC es la garantía de que su legado perdurará. Eso es lo verdaderamente importante", apostilló Cerdà. «A pesar de lo que ocurría había gente de derechas que iba a verlo. Si había alguna deuda, al final se ha saldado», concluyó Xavier Aliaga.