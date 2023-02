El Olímpic deberá concentrarse en mantener la tercera posición en la clasificación del grupo III de la liga À Punt tras caer 2-0 en su visita a la Solana de l’Olleria. El equipo de la Vall d’Albaida, segundo en la clasificación, coge una ventaja de siete puntos, una diferencia muy difícil de recortar dada la trayectoria de los “vidriers”. La temporada está siendo anómala en cuanto a los puntos conseguidos por los primeros clasificados. De hecho, con 20 jornadas disputadas, desde la 2003-2004 los 44 puntos que acumulan los de Xàtiva, solo han sido superados en dos temporadas, en la 2017-2018 y en la 2008-2009 igualándose en la temporada 2006-2007. Esta temporada los superan con creces el Ontinyent 1931 y l’Olleria.

En el partido en la Solana, el Olímpic tuvo la posesión del balón, pero sin profundidad; mientras que l’Olleria imprimió más velocidad a su juego, y fue más vertical. Desde el inicio, los vidriers fueron los que más cerca estuvieron del gol y los de Xàtiva lo intentaban con disparos de media distancia de Aquino y Rueda. En el minuto 38 de partido, Emilio Gil puso un pase medido y con calidad para el delantero Víctor Muñoz, que tras regatear al portero inauguraba el electrónico (1-0). Un gol de mucha importancia a pocos minutos de marchar camino de los vestuarios. Tras la vuelta al césped, l’Olleria no dio tiempo a reaccionar a los setabenses. Los locales centraban un balón al área que peleó Alejandro Tormo que chocó con el portero y el rechace lo cazó Raúl Mollá para poner el segundo en el marcador (2-0). Poco después cerca estuvo el tercero de l’Olleria pero Nico Cháfer mandó el balón muy cerca del poste. El Olímpic seguía intentándolo y Aquino pudo recortar distancias tras ganarle la posición al guardameta, pero mandó el balón por encima del travesaño.

Para el entrenador del conjunto de Xàtiva, Xavi Candel, fue un partido “entre dos grandes equipos, igualado, en los que no estuvimos a la altura en momentos concretos, como en sus goles”. Un error propició cerca del descanso el primer tanto de los locales, que “mataron” el partido al marcar a los pocos minutos de iniciarse el segundo tiempo, un gol que fue protestado por los setabenses al entender que no se señaló la falta previa al guardameta. Con el segundo gol, l’Olleria jugó con mucha más tranquilidad y el Olímpic, aunque no dejó de intentarlo, aceptó la derrota y empezó a pensar en el siguiente choque. Tras el segundo gol local, Rueda pidió el cambio “por unas molestias. Por precaución preferimos no arriesgar”, ha indicado el técnico.

Candel ha recordado que “los tres puntos del próximo partido valen lo mismo, y tenemos que recuperarnos para resarcirnos de la derrota. Tenemos que entrenar juntos, reafirmarnos como grupo y pensar que queda mucha liga. Tenemos que pensar en nosotros”. El entrenador quiere lanzar un mensaje de tranquilidad, “con 44 puntos a estas alturas de liga estamos en la línea de conseguir el objetivo. No debemos fijarnos en lo que hagan los demás sino en que tenemos que hacer nosotros”, ha señalado. Castellonense, con 42, y Tavernes, con 38, son los dos equipos que amenazan la clasificación para la promoción de ascenso. El próximo encuentro, el Olímpic recuperará a los sancionados Migue e Israel Ull y no se espera baja alguna por sanción o lesión.