El personal sanitario de los consultorios y centros de salud del Departamento Xàtiva-Ontinyent ha salido a la calle esta mañana para mostrar su repulsa contra los últimos ataques sufridos por trabajadores de la atención primaria en las comarcas de la Costera y la Vall d'Albaida.

Un acto vandálico contra los coches de una enfermera y una auxiliar en Vallada que aparecieron rayados y unas pintadas en el centro de salud de San Rafael de Ontinyent contra una facultativa son los últimos ataques más flagrantes que han experimentado en sus carnes los empleados sanitarios y que han conducido a la dirección del área de salud a promover la protesta de este lunes en apoyo a las afectadas.

"Se trata de reivindicar el respeto a los profesionales y de hacer una llamada pública y a la población para que entienda que nosotros lo que estamos haciendo es trabajar por su salud", resume el director médico de Atención Primaria del área sanitaria, Ricardo García. Las agresiones a sanitarios han ido en aumento en el último año. En 2022 se contabilizaron un total de 35, de las cuales 23 se focalizaron en la atención primaria: el personal enfermería y las auxiliares fueron las más afectadas con un total de 12 agresiones, mientras que 6 ataques se dirigieron a celadores y administrativos y 5 a médicos. Tres agresiones fueron físicas y el resto verbales. Lo peor es que en lo que va de 2023 ya se han denunciado 11 agresiones verbales tanto en los hospitales como en centros de especialidades y de tención primaria del Departamento de Salud.

"Estamos preocupados. Todo el mundo quiere que se solucionen sus problemas de manera inmediata: se ha pasado del aplauso a los servicios sanitarios al reproche", lamenta Ricardo García, que recalca que la administración está trabajando por solucionar todas las demandas y quejas, pero la exigencia "es cada vez mayor" y la paciencia, menor. "Tenemos que ir priorizando par ir mejorando, ha habido cosas que se han cambiado, ha aparecido la atención telefónica, la presencial se está recuperando mayoritariamente, hemos mejorado mucho", incide García. También se ha reforzado el personal con la incorporación de 93 nuevos trabajadores de todos los perfiles en los centros de salud. Además, el área sanitaria quiere retomar las actividades no asistenciales relacionadas con la atención comunitaria y para la salud.

El director de Atención Primaria contextualiza el pequeño repunte de las quejas en un escenario en el que el número de atenciones ha aumentado mucho. En 2022 se contabilizaron 2,1 millones de consultas médicas y de enfermerías.

"Parece que insultar se ha convirtiendo en costumbre"

"Parece que se está convirtiendo en una costumbre insultar al personal sanitario", lamenta José María Baeza, médico de familia en el centro de salud de Xàtiva, cuya plantilla se ha concentrado a las puertas del recurso asistencial de la Avenida Ausiàs March a las 11 de la mañana para trasladar su respaldo "a los compañeros insultados y agredidos" y para mostrar su rechazo a las agresiones.

"Somos la primera línea de la atención sanitaria para lo bueno y para lo malo y nos comemos las agresiones. Estamos cuidando a la gente: ya no pedimos un poco de respeto sino por lo menos que se eviten este tipo de cosas", señala Baeza. Los trabajadores de los centros de salud se sienten desprotegidos e indefensos contra el repunte de los ataques de todo tipo que se está registrando tras la pandemia

"Aquí no hay guardia de seguridad como en los hospitales y al final somos los que estamos siempre dando la cara", apunta el facultativo de Xàtiva, que no entiende el aumento del "mal ambiente" contra los profesionales y de los casos de agresiones teniendo en cuenta que la demanda de atención ha bajado en el último año, una vez pasada la crisis sanitaria gracias a la vacunación masiva. Además, el personal de los centros de salud se ha visto reforzado y han mejorado los recursos. "La gente está más exaltada contra la atención primaria, cuando lo que intentamos siempre es defenderles y hacer todo lo que podemos por los pacientes", señala Baeza, que pide que se valore más la atención primaria: "Somos los primeros que estamos para cuidarles y no para agredirles, parece que si hay más demora en las citas se lo toman como algo personal", observa el médico de familia.

Otras fuentes consultadas por este diario en los centros de salud apuntan a la necesidad de que se incrementen más los recursos y ponen el foco en la excesiva presión que soportan los profesionales, que en algún municipio se ha traducido en un goteo de bajas por no poder aguantar la carga de trabajo existente.

Aumento de las agresiones

Desde el Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent lamentan "el aumento constante de las agresiones al personal sanitario por parte de personas usuarias de los servicios asistenciales". “No podemos permitir que se esté agrediendo a quienes intentan cuidar y restablecer la salud de los ciudadanos”, indica la dirección del departamento un un comunicado que se ha trasladado a todos los profesionales de los centros de atención primaria de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida. La convocatoria de este lunes llamaba a los profesionales a "invitar a participar a los pacientes que estén en ese momento en los centros y compartan este apoyo”.

El comunicado recuerda "los últimos episodios sufridos por el personal sanitario y no sanitario en los centros de atención primaria del departamento con variados tipos de agresiones verbales, de trato, físicas e incluso en algún caso a vehículos”. "Pensamos que debemos dar a conocer la situación que se vive en el entorno sanitario frente a un ambiente de continua exigencia e inmediatez en la consulta diaria”, incide la misiva.

El Departamento de Salud advierte de que será riguroso en la aplicación del Plan Integral de Prevención de las Agresiones en el Entorno Sanitario, aprobado por la Conselleria de Sanitat, con la finalidad de garantizar a la profesional agredida el soporte institucional, así como el asesoramiento y defensa jurídica pertinente.