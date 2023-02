El artista fallero setabense Xavier Herrero ha pactado con dos comisiones —una perteneciente al municipio de l’Énova y otra de la ciudad de València— el montaje exprés de dos monumentos para las Fallas de este año, que ya están siendo manufacturados en su taller de Xàtiva. Herrero realizó una publicación en redes sociales explicando que ya había terminado todos los preparativos para los proyectos que tenía encargados para 2023. Así, se ofreció a las comisiones que hayan podido tener algún problema con sus monumentos este año.

De momento, dos montajes serán construidos en un lapso de dos meses y el artista fallero confirmó ayer a Levante-EMV que está negociando con dos comisiones más la posible puesta en marcha de dos proyectos más:«Quiero dejar claro que no es la misma casuística. En l’Énova no han llegado a un acuerdo final con el artista y han rescindido. En València, por su parte, se han quedado sin falla por incumplimiento y denuncian que han sido estafados». Herrero también explicó que en ambos casos ha planificado monumentos de reducidas dimensiones: «Son presupuestos cortos, ya que hablamos de comisiones que han destinado recursos a los montajes que no tendrán. Se recicla algún ninot descartado en algún otro monumento y también se hacen nuevos. Eso sí, cada falla es diferente».

«Yo no he parado»

El artesano setabense también explicó que durante los años de parón por la pandemia él siempre ha tenido trabajo: «Lo he notado como todo el mundo, pero yo he tenido trabajo siempre. De hecho, como soy autónomo, durante los días más duros del confinamiento me vine a aquí a trabajar con mi mujer. Teníamos encargos de elementos de decoración de hoteles y prácticamente no paramos».

Junto a Herrero y su esposa, actualmente hay dos operarios más en las instalaciones ubicadas en un polígono industrial de Xàtiva. Como todos se van a mantener en nómina hasta Fallas, Herrero también ha comenzado a preparar posibles proyectos de 2024: «Este año tenía encargos de tres comisiones de València, una de Alzira, una de Castelló (Ribera) y otra en Algemesí. No tengo encargos de Xàtiva. Entre otras cosas, estamos trabajando también para tener algo en stock. Siempre hay algo que hacer».

«Las Fallas, un buen cliente»

Herrero también explicó que «yo creo que lo que ocurre es que las Fallas son un buen cliente. Me explico. Las comisiones quieren tener el mejor monumento acorde a sus posibilidades económicas y puede haber imprevistos. Por contrato, el artista tiene hasta el día 15 la posibilidad de plantar, pero lo normal es ir teniendo relación y encuentros para ver cómo va la evolución del monumento. Yo cobró el presupuesto en varias mensualidades. Nunca he tenido problemas, todo lo que he pactado lo he plantado. Y siempre he cobrado por el trabajo realizado en mi taller».

De hecho, una de las comisiones que ha contratado el montaje exprés —a dos meses vista de las fiestas— es la de Visitació-Oriola (València) que forma parte del grupo de diez fallas que denuncian haber sido estafadas por el mismo artista fallero de Burriana.

De hecho, los falleros de esta agrupación llevaron a la exposición del ninot una escalera con el presunto boceto que les presentó el artesano denunciado.

Todos los afectados apuntan que pactaron presupuestos de entre 60.000 y 70.000 euros y ahora se temen que no tendrán monumentos. Se han quedado tirados.