Las localidades de Almedíjar, Silla, Castelló de Rugat, Vallanca, Benaguacil, Sagunt, Villores, Alcoi y Cullera han sido galardonadas con los sextos premios de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) al Buen Gobierno, según ha informado la entidad en un comunicado. Estas distinciones están dirigidas a las buenas prácticas municipales y tienen como objetivo promover la calidad de las políticas públicas a nivel local.

A la sexta convocatoria de los premios han concurrido 43 proyectos presentados por parte de hasta 30 localidades de la Comunitat Valenciana. Los galardones FVMP Buen Gobierno se pusieron en marcha en 2018 y llegan la edición actual "con el objetivo de ser una plataforma donde hacer visible las políticas públicas modelo de los municipios valencianos".

Con ellos se busca "visibilizar la labor municipalista y las iniciativas locales que apuestan y fomentan la igualdad y la integración de las personas junto a la necesidad de profundizar en las libertades públicas, las reformas democráticas y los valores sociales".

En la categoría 1, Desarrollo local, empleo, comercio y turismo ha sido premiado el Ayuntamiento de Almedíjar por el Plan estratégico de desarrollo local Municipio de Almedíjar Horizonte 2030; en la categoría 2 Sostenibilidad territorial se ha reconocido al Ayuntamiento de Silla por Puesta en valor del 'Filtre Verd' de Silla; y en la categoría 3 Fomento de la salud pública se ha galardonado al Ayuntamiento de Castelló de Rugat por 'Castelló actiu'.

Asimismo, en categoría 4 Políticas de igualdad e integración ha recibido la distinción el Ayuntamiento de Vallanca por 'Vallanca, ciudad amigable con las personas mayores', y en categoría 5 Transparencia y fomento de la participación ha sido elegido el Ayuntamiento de Benaguacil por 'BRIDGE2030, Building bridges between youth, Benaguasil and the Agenda 2030'.

Además, en categoría 6 Cultura y normalización lingüística ha recibido la distinción el Ayuntamiento de Sagunt por 'Caparina Sagunt de la T a la S', mientras que en la categoría 7 Desarrollo rural y agricultura ha sido reconocido el Ayuntamiento de Villores por 'Valorización de l'ofici de l'espardenya a Villores'.

FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT

Finalmente, en categoría 8 Gestión de proyectos y fondos europeos ha recibido la distinción el Ayuntamiento de Alcoi por 'Alcoidemà-Estratègia Edusi', y en categoría 9 Divulgación y protección de leyes y libertades, el Ayuntamiento de Cullera por '#belfie'.

La entrega de estos premios tendrá lugar el 7 de marzo en la ciudad de València. En esta edición, la Junta de Portavoces de la FVMP ha decidido reconocer también al Fons Valencià per la Solidaritat por su 30 aniversario.