Reme Espí Aragón será la candidata a la alcaldía de Benissoda Ens Uneix para las elecciones municipales del 28 de mayo. Espí, de 43 años, tiene experiencia en el ayuntamiento puesto que ha ejercido durante esta legislatura como teniente de alcalde y regidora bajo el gobierno del PP encabezado por José Miguel Luch. Además, es madre y diplomada en Ciencias Empresariales por la Universitat de València, estudios que cursó en el Campus de Ontinyent. En su trayectoria laboral incluye tareas administrativas en la empresa privada y la administración pública.

En lo comicios de 2019, Ens Uneix sacó dos concejales en Benissoda por los 4 del PP. El actual alcalde, Miguel Lluch, no repetirá como candidato popular y su número 2 se ha pasado a la formación independiente, que está ampliando su radio de acción y el número de municipios en los que se presenta respecto a hace cuatro años.

"Ilusión y ganas de trabajar"

Espí aspira a la alcaldía “con mucho de orgullo e ilusión pero, sobre todo con ganas de trabajar. Después de 4 años como regidora y teniente de alcalde he aprendido de primera mano la gestión diaria de un ayuntamiento y funcionamiento de la administración local", señala. "Gracias a esta experiencia y formación he obtenido unos conocimientos que podré aplicar para hacer evolucionar Benissoda con todos los recursos de los que disponemos. Además, sería un orgullo para mí ser la primera mujer Alcaldesa para los vecinos y vecinas en Benissoda”, incide.

La candidata de Ens Uneix asegura sentirse “muy afortunada y agradecida por contar con un equipo donde todos juntos miramos hacia una misma dirección, y no es otra que la de conseguir un pueblo el mejor posible para todas y para todos, con nuevos retos para seguir y mejorar, siempre con responsabilidad y buen hacer. Somos un pueblo pequeño, pero no por eso tenemos que quedarse atrás con el modelo de sociedad actual y los nuevos retos que se nos ponen delante". subraya Espí.

Desde Benissoda Ens Uneix hacen un llamamiento a los vecinos y vecinas de la localidad para que hagan llegar a la formación “sus inquietudes, necesidades, ideas y propuestas por un pueblo vivo".