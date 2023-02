Marcos Díaz (Montaverner, 9-02-2006) fue uno de los cuatro ganadores de la XIV edición de la Olimpiada de Geología que organizó la Universitat de València (UV) el pasado 27 de febrero en la sala Charles Darwin y el edificio A de la Facultad de Ciencias Biológicas del campus de Burjassot. Tras preparar la cita de forma concienzuda con su profesor Iñaki González, se enfrentó a otros 102 alumnos procedentes de 16 institutos de la provincia de València. Pese a ser de primer año, se alzó como uno de los cuatro ganadores de la cita.

Todos los participantes afrontaron un prueba con dos partes diferenciadas: un examen teórico con cincuenta preguntas tipo test y una demostración práctica de identificación de minerales, rocas y fósiles con varias muestras diferentes. También tuvieron que interpretar un corte geológico.

Diaz atendió ayer a Levante-EMV y explicó que la parte teórica fue más difícil de lo esperado :«El nivel de la prueba con preguntas fue muy alto, incluso más de lo que nos esperábamos. La parte práctica para mí fue más fácil. Soy coleccionista de minerales, me gusta mucho hacer salidas al campo y trekking con mi familia».

Consultado por la futura carrera que estudiará, explicó que duda entre Geología o Ciencias Biológicas: «Aún no lo sé seguro, lo que si tengo más claro es que me gustaría optar a un puesto de investigador. Me atrae más ese campo que la docencia, por ejemplo». El joven de Montaverner cursa desde tercero de Primaria estudios en el colegio de la Concepción de Ontinyent.

Gran potencial

Iñaki González es su profesor de Biología y Geología y le ha ayudado a preparar el certamen. Ayer también atendió a este diario y comentó que «la UV organiza distintas olimpiadas de diferentes materias cada año. Los profesores somos los encargados de elegir a los mejores alumnos que se presentarán a la cita y ya me hablaron muy bien de Marcos en 4º de la ESO, antes de entrar en Bachiller. Ha sido un acierto que participara, es un estudiante con un gran potencial». «Sacó la mejor puntuación en la parte práctica. Y eso que competía con gente más mayor, ya que también había alumnos de segundo de Bachiller. Al haber ganado ya no puede presentarse el año que viene a la prueba de Geología, pero está pensado participar en otra», comentó el docente.

«En el colegio llevamos varios años acudiendo a las olimpiadas científicas que se convocan en València. Es la primera vez que contamos con un ganador», apostilló ayer el profesor.

El acto de entrega de premios de la Olimpiada tendrá lugar el viernes 31 de marzo en la sala Charles Darwin. Marcos, como el resto de ganadores del encuentro, recibirá una ayuda al estudio por valor de 1000 euros. Dicha cantidad se incluirá de forma automática cuando formalice su primera matrícula universitaria.

«Se trata de un merecido reconocimiento al sacrificio de Marcos, entusiasta de las ciencias y coleccionista de rocas y minerales. Reconocimiento que se extiende a sus padres, también a las profesoras y profesores del centro que han participado en su formación» destacaron desde el centro.