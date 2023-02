El juzgado de primer instancia e instrucción nº 1 de Ontinyent ha archivado la causa abierta contra el exalcalde y dos exconcejales del PP de Benigànim investigados desde 2015 por un presunto delito de malversación de caudales públicos en relación con el uso indebido de los teléfonos móviles adquiridos por el consistorio para tareas de gestión municipal.

El grupo socialista de Benigànim formuló en 2014 una denuncia en la Fiscalía contra Juan Antonio Puchades, Andrés Moscardó y Javier Sala, regidores que entonces formaban parte del equipo de gobierno, supuestamente por haber gastado miles de euros en servicios de entretenimiento ligados a las líneas telefónicas.

Después de examinar todas las diligencias practicadas en el procedimiento, el auto de sobreseimiento concluye que no ha quedado acreditada la comisión de ningún delito por parte de los investigados.

En 2015, el juzgado requirió a la compañía Vodafone para que remitiera la documentación respecto al contrato suscrito con el Ayuntamiento de Benigànim para la prestación de servicios de telefonía móvil y las facturas correspondientes a los años 2013 y 2014 y un informe sobre las posibles incidencias ocurridas en el transcurso del mismo. En 2016, el juez instructor declaró como compleja la causa, dado el estudio que conllevaban las diferentes diligencias recabadas, de ahí que haya tardado tanto en resolverse el sobreseimiento de los investigados, que declararon en sede judicial en 2017.

El consistorio pidió que se abriera juicio a Moscardó

En 2020, el Ayuntamiento de Benigànim solicitó al juzgado un informe caligráfico para determinar si las firmas que aparece en los contratos con Vodafone en 2015 fueron realizadas por Andrés Moscardó, así como que se procediera a requerir a la empresa distribuidora de los terminales, Soluciones Conecta 2, SL los datos del empleado municipal que llevó a cabo la contratación con el consistorio. En 2022, la corporación municipal de Benigànim -gobernada por el PSPV- solicitó que se abriera juicio contra Moscardó.

El exconcejal, en cambio, pidió el archivo de las actuaciones tras señalar que la acusación respecto al uso de líneas de telefónicas y al hecho de haber suscrito los servicios telefónicos Premium de Dindo y Sexytv a cargo de las arcas públicas quedó desacreditada mediante las declaraciones de los testigos y las periciales practicadas. Aunque en un primer momento una perito concluyó que Moscardó podía ser el autor de las firmas del contrato del servicio de móviles, en la ampliación de su estudio terminó señalando que no podía acreditar que el exconcejal firmara como tampoco se demostró que este hiciera un uso indebido de su teléfono.

El exregidor declaró que no se encargaba de gestionar las contrataciones ni de negociar las condiciones ni los móviles y que no devolvió su terminal Iphone 6 porque en el consistorio le dijeron que la línea ya ha se había dado de baja y que no hacía falta entregarlo.

Moscardó: "No hay sentencia favorable que pague todo lo que mi familia y yo hemos sufrido"

Un informe pericial señaló que el hecho de que un terminal telefónico reciba cargas correspondientes a la suscripción a un servicio de sms premium "no implica que el usuario del mismo haya realizado dicha suscripción, ya que existen muchas y muy elaboradas técnicas de ingeniería social y aplicaciones maliciosas capaces de llevar a cabo dichas suscripciones sin conocimiento del usuario".

Los teléfonos que se entregaban al ayuntamiento estaban "reacondicoinados", es decir, previamente se reparado tras una avería, por lo que no eran nuevos.

Andrés Moscardó ha destacado este viernes que con el último auto judicial "queda demostrado que no se han presentado ningún tipo de pruebas por parte de los entonces denunciantes ni por parte del ayuntamiento, el cual se personó en la causa, conclusión a la que se llega después de la pesquisas realizadas por el juzgado a través de las testificales de los encausados, de los responsables de la empresa de telefonía y los informes periciales, pues de todo ello se desprende que en ningún momento se realizó acto ilícito alguno por parte del señor Moscardó".

No es el primer proceso judicial que el exconcejal del PP gana frente al Ayuntamiento de Benigànim, ya que en fecha 22 de julio de 2021 el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo número 3 de Valencia, condenó en sentencia firme al Ayuntamiento de Benigànim a indemnizar con más de 20.000 euros a Moscardó. A lo que hay que añadir las diferentes sentencias de los distintos procesos abiertos por el consistorio de Benigànim contra el mismo, del Juzgado de lo Penal número 8 de Valencia, de la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo, todas ellas favorables al exedil.

"Este nuevo auto judicial viene a corroborar que los procesos judiciales emprendidos por el gobierno socialista de Benigànim, no tenían fundamento legal alguno y solo tenían el único objetivo de destruir personalmente a Andrés Moscardó", señala en un comunicado. “Ellos sabían que no había nada y lo único que querían era difamarme y destruir mi buen nombre, solo se ha buscado el escarnio público y la sentencia de telediario. No hay sentencia favorable ni dinero que pague todo lo que mi familia y yo hemos sufrido durante estos años”, incide.

Moscardó pide que los responsables de todos estos procesos y del "calvario social y mediático al que se le ha sometido asuman responsabilidades, tanto políticas como personales, puesto que se ha utilizado el dinero de los contribuyentes para financiar una campaña de acoso y derribo contra él".

También se archivan las actuaciones contra un empleado de mantenimiento del consistorio denunciado por el PSPV supuestamente por hacer un uso inadecuado y presuntamente irregular de las líneas de telefonía móvil.