Seguir en puesto de promoción. El Olímpic visita este domingo (16:30h.) el campo La Plana de la Font d'en Carròs, con el arbitraje de Juan Ramón Navarro Martínez, con ese objetivo, ganar para mantener el puesto de play off de ascenso. Diecinueve puntos separan a los dos equipos en la tabla y si los de Xàtiva luchan por continuar en puesto de promoción de ascenso, el rival está a sólo tres puntos de los puestos de permanencia en la nueva Preferente, por lo que también le urge un resultado positivo.

Los de Xàtiva, tras su derrota ante l’Olleria, pueden perder ese puesto de promoción si pierden en la Font d’en Carròs y gana el Castellonense, que está dos puntos por debajo de los de Xàtiva. El entrenador del Olímpic, Xavi Candel, lo tiene claro: el equipo tiene su hoja de ruta en cuanto a las puntuaciones y se va por el camino correcto, “de las derrotas se aprende y el grupo se hace más fuerte. Queda mucha liga. Son tres puntos, podemos girar la dinámica y sumarlos esta semana. Tenemos que ser autoexigentes de forma individual para aportar lo máximo al grupo. Si estamos al 100% somos casi imbatibles, si no lo estamos, cualquier equipo nos puede ganar”, ha explicado. El técnico ha recordado que solo tras dos jornadas hasta ahora el equipo ha estado fuera de los puestos de promoción.

Candel no podrá contar con Carles Vidal, sancionado por acumulación de tarjetas, y tiene las dudas, por molestias, de Escribano y Rueda, que no entrenaron en las primeras sesiones de la semana pero se espera en ambos una evolución positiva y que lleguen al partido de este domingo. Por contra, el equipo recupera a Migue y a Israel Ull, que “vuelven con muchas ganas”. El entrenador setabense ha reconocido que en los últimos partidos el equipo no ha estado bien en ataque, “hemos estado un poco más espesos. Ha habido cambios tácticos que estamos asimilando. Tenemos que ser más fluidos y tener más dinamismo”.

Respecto al rival, Xavi Candel ha advertido de que “es un equipo de nombre tal vez poco vistoso pero que está haciendo las cosas muy bien”. Ha recordado que respecto a la primera vuelta el rival ha cambiado mucho, “lleva los mismos goles a favor que nosotros, aunque encaja más. Será un partido con goles. Al Castellonense y al Ontinyent 1931 les costó mucho ganar y l’Olleria empató. No es nada fácil. Se ha nutrido de gente de alrededor de Gandia y están haciendo una gran temporada”, ha destacado.

El Olímpic, como el resto de clubes, ha recibido esta semana el 50% de la subvención solicitada al Ayuntamiento de Xàtiva lo que, sin duda, ha sido un alivio para las arcas económicas de la entidad deportiva.