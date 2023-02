LA virgen del jardín de josé guiteras

Un excelente periodista, con un currículum a cuestas que demuestra que su vida ha sido el escribir sin cortapisas de ningún tipo. Trabajó en la Cadena Ser, en “ Mundo Diario de Barcelona, Director Ejecutivo de Interviu, Director de Comunicación de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Barcelona 92. Asesor de Juan Antonio Samaranch. Autor de diversos libros,Director General de la capital española de la gastronomía, y aquí termino la entradilla para no quedarme sin espacio. Ah, y sobre todo, entrañable amigo con el que he compartido viajes y largas charlas. Un buen día me provocó y le invité a un «arròs al forn»que hice con todo el cariño de mundo. «Vas a saber el que es un bon arròs al forn» —le dije— y vaya que la acerté. Nos chupamos los dedos como vulgarmente se dice, pero en este caso fue real como la vida misma.

Pedro Palacios (que ese es su nombre) vive en Sitges de donde es natural, y este fin de semana pasado compartimos una bona «fideuà» en su territorio. Charlamos recorriendo el paseo marítimo con un mar tranquilísimo como testigo y la sorpresa estuvo al visitar los museos de Maricel y Cau Ferrat, ambos en el mismo edificio y que viene ampliando sus fondos sin prisas pero sin pausas. Cuadros, objetos, arquitectura, patrimonio, diseño…Es todo un gozo visitar sus diferentes salas donde predomina una riquísima obra de Santiago Russinyol —promotor del museo de Cau Ferrat creado para salvaguardar sus obras— que en su tiempo compartió amistad con José Guiteras de Soto, pintor, abogado y escritor setabense especializado en paisajes urbanos, sobre todo en la plasmación de jardines, fuentes y paseos. Guiteras y Santiago Russiyol viajaron juntos a Italia para ampliar su formación, y en numerosas ocasiones el pintor catalán y su mujer estuvieron en la casa de Guiteras en Xàtiva, y fue tal la vinculación que el ayuntamiento setabense le dedicó una calle entre la de Sant Josep y Sant Vicent. Observando y analizando las obras de Russinyol en Cau Ferrat la sorpresa aparece con un cuadro —en estos momentos participando en una exposición que se lleva a cabo en el Museu d’Art de Girona y denominada «la feresa del silenci»— pintado por Lluïsa Denis, esposa de Russinyol, que pintó la fuente con la virgen en una de las hornacinas del jardín de Guiteras, y la denominó «La Font de la Verge (Xàtiva)». Una imagen que también reprodujeron Russinyol y Guiteras en más de una ocasión. Fue una imagen que transmitía paz y belleza y de ahí que los tres artistas optaran por pintarla en diferentes estaciones. Por eso el jardín de Guiteras con la fuente al fondo aparece con hojas de primavera o con una parra seca del otoño en diferentes obras de arte. Denis fue una artista polifacética: autora teatral, compositora y pintora que también escribió poesía y teatro. La obra pictórica de Lluïsa Denís es muy poco conocida y de hecho, exceptuando algunas piezas, como las dos que se conservan en el Cau Ferrat y alguna más, toda su obra es desconocida. Lluïsa Denís sólo pintó lo que veía su marido, desde otro ángulo, sin embargo, con un tratamiento del color y un estilo diferentes. La fuente del jardín de Guiteras es un cuadro que debería verse por lo que tiene de bello y sorpresivo de que la imagen sea considerada como una gran obra. Lluïsa Denis escribió en su libro «Versos para cançons»: «I aquella font tan fresca i regalada / que ens recorda a tots dos el nostre amor; / avui l’aigua que hi cau de gota en gota, / sembla talment que plora de tristor». ¿Se estaría refiriendo quizás al jardín de Guiteras?. ¿A la fuente de la Virgen del cuadro?. Es difícil la respuesta, pero todo es posible.