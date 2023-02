David Fortea muestra un dominio de la geografía abrumador. A fuerza de cultivar su pasión por el coleccionismo, este agricultor de Quesa ha recopilado cerca de 26.000 latas de cerveza vacías de todo el mundo que ha conseguido atesorar durante 30 años buscando intercambios hasta en los lugares más inhóspitos del planeta. La suya es la mayor colección privada de España, aunque nadie lo diría cuando uno accede a ella a través del portal de una casa como otra cualquiera de un pueblo de la Canal de Navarrés con menos de 700 habitantes.

Lo primero que llama la atención al entrar en este templo de la cerveza es el orden. Perfectamente colocadas por categorías y nacionalidades en estanterías que llegan hasta el techo, David tiene expuestas 16.000 latas que se distribuyen a lo largo de tres estancias diferenciadas. El resto del surtido está almacenado en cajas, porque el espacio no deja de ser finito. La intención del coleccionista es habilitar estanterías correderas para ampliar su particular museo con otras 5.000 latas, pero todo se andará.

De momento, los esfuerzos de Fortea se centran en poder dedicar un estante a cada uno de lo países del mundo donde se venden latas de 33 centilitros. La empresa no es sencilla, puesto que en muchos de ellos —sobre todo en pequeñas regiones de África, la Micronesia o Centroamérica— no existen coleccionistas o no se disponen de las infraestructuras necesarias para propiciar los intercambios. Aún así, David se conoce al dedillo los modelos que se comercializan en cada país y ya tiene mucho camino avanzado: entre sus tesoros cuenta con latas de Irán, Benín, Omán, Eritrea, Macedonia, Sri Lanka, Siria, Egipto, Israel o Arabía Saudí, por citar solo algunos ejemplos.

Su obsesión con las latas comenzó cuando iba al instituto. Corría el año 1991 y lo primero fue almacenar refrescos que colocaba en una repisa de su cuarto. Hasta que un día su hermano le trajo una lata de cerveza de la facultad donde estudiaba y quedó cautivado: se le abría un nuevo mundo de posibilidades. «Al principio no conocía a nadie que coleccionase latas, no era algo tan habitual como lo sellos o las monedas y me limitaba a ir al Prica y al Continente para hacerme con las novedades, que no eran muchas», señala David.

Skol: la lata más antigua

Cuando entró en contacto con el club de coleccionistas Celce en València, el salto fue exponencial. Hoy es un colaborador fijo del catálogo de la asociación. Claro que la velocidad de los intercambios ha cambiado mucho. «Antes enviabas una carta manuscritas con fotos de tus latas a la dirección de un coleccionista que costaba mucho encontrar y te contestaba a los tres meses. Ahora todo es mucho más fácil: con las redes sociales y la globalización estás viendo la televisión y chateando con alguien de Japón o de Perú para cambiar productos», ahonda Fortea, que ha llegado a pagar 100 euros por una lata de la marca Oro (hecha en Bilbao) tras 15 años detrás de ella. Luego consiguió recuperar el dinero vendiendo otras cervezas.

La colección ofrece una radiografía de la historia y la evolución de estos recipientes cilíndricos llenos de líquido dorado, que han ido cambiando de forma y material para adaptarse al consumo. La lata española más antigua que conserva es una Skol de entre finales de los 60 y principios de los 70, cuando este formato llegó al país. Mucho más antiguas son las marcas estadounidenses, donde comenzaron en la década de 1930. En EE UU la fiebre por las latas es tal que se llegan a pagar 18.000 dólares por una.

Alguno de los productos que David atesora en casa no los tiene nadie más: forman parte de ediciones limitadas de fábrica y son muy difíciles de conseguir, como también lo son aquellas latas que las empresas españolas exportan a países extranjeros con notas distintivas en el modelo o el etiquetado.

El espacio no es un problema

Para la mayoría de los «lateros», el espacio es un gran problema que muchas veces acaba obligándoles a pasarse a otro tipo de coleccionismo que abulta menos, como el de las chapas o los posavasos. Pero para David este no es un inconveniente, puesto que al margen de la casa donde vive con su mujer ambos comparten otro inmueble cuyo espacio se reparten para que no haya fricciones.

Por supuesto, el coleccionista no se ha bebido todas sus latas: la mayoría las compra y cambia vacías porque si no los envíos pesarían mucho. La única exigencia para garantizar su conservación es que no haya cerveza en su interior. La ausencia de líquido evita que se oxiden.