Doble cita en el Clariano. La que primero arrancó, la votación por el cambio de nombre del club, seguir como Ontinyent 1931 CF o cambiar a Ontinyent CF. El resultado se dio a conocer por el presidente del club, Miguel Angel Mullor, en el descanso del partido. A pesar de que los votos eran favorables al cambio no se llegó al mínimo exigido y, por tanto, el nombre seguirá siendo Ontinyent 1931 CF.

Sobre el césped los de Roberto Bas pusieron la marcha directa y en el minuto 4, Alberto Botella ejecutaba una falta para que Cabanes asistiera a Pablo Bonet y este instalara el 1-0 en el electrónico. Los de la Vall d'Albaida dominaron el juego en la primera parte, pero no pudieron ampliar distancias. Tras el paso por los vestuarios llegó la calma para los blanquinegros, de nuevo Bonet perforó la portería rival, esta vez a pase de Cobo. Pocos minutos después, la fortuna sonrió de nuevo al Ontinyent 1931 y el jugador visitante, Cristian, anotaba en propia portería. Los locales insistían y Juli redondeaba la goleada en los últimos compases de encuentro (4-0). L’Ontinyent 1931 es más líder.

De una goleada favorable a una en contra. El SIA Benigànim no pudo confirmar su cambio de dinámica y el CD Dénia se impuso de forma muy contundente (4-0). Llegando a la media hora de partido, Lucas, abrió la lata (1-0) y el partido se puso cuesta arriba para los de José Luis Vidal. Con la ventaja mínima y con esperanza de darle la vuelta al marcador se llegó al descanso. A los 11 minutos de la reanudación del encuentro Renzo ampliaba distancias y 9 minutos después volvía a ver portería para dejar el encuentro visto para sentencia. El CD Dénia hizo sangre de la situación y en el tramo final Cristian ponía la puntilla (4-0). El Benigànim sigue en la parte baja de la clasificación y se complica la lucha por las posiciones de mitad tabla.

La jornada empezó sábado, pero no fue un buen arranque para los equipos que representan a la Vall d'Albaida. El CD Ontinyent visitó a la SD Sueca en un encuentro donde parecía reinar la igualdad, al menos eso reflejaba el marcador al descanso que no se movió (0-0). Ni locales ni visitantes eran capaces de desequilibrar la balanza y cuando parecía que se iba a firmar tablas, apareció Jesús Puig para adelantar a los suyos (1-0) a falta de 3 minutos para el final. El CD Ontinyent intentó no irse de vacío, pero ya con el tiempo cumplido el delantero Jaime Mora sentenció el encuentro (2-0).

La sorpresa de la jornada la dio l’Olleria que pasó apuros para lograr puntuar en Xàbia. Los locales hacían valer su condición de jugar en casa y eran los primeros en poner en aprietos al portero rival. A pesar de ello los de la Vall d'Albaida controlaban el partido, pero en cambio, fue el Jávea quien se adelantó mediante Bisquert (1-0). Apretaban los locales, pero los de José Jaime Alemany también llegaban a los dominios de Tonet. Antes del descanso, Lucho fue expulsado por cometer un penalti que detuvo Víctor Expósito, que reaparecía tras superar su lesión. Con la renta mínima para los locales se llegó al descanso (1-0). Tras el paso por los vestuarios, otro jarro de agua fría para los vidriers. Marc Tormo tocaba el balón con las manos dentro del área y el colegiado señaló penalti y expulsó al jugador, l’Olleria afrontaba gran parte del segundo tiempo con 9 jugadores. De nuevo, Víctor Expósito le negaba el gol al Jávea desde los 11 metros. El partido se rompió y Francesc Vidal, en un remate de nueve puro, le daba el empate a su equipo. A pesar de la inferioridad, l’Olleria rozó la remontada. El próximo miércoles a las 20:15 horas l’Olleria recibirá en La Solana al Cullera, duelo correspondiente a los octavos de final de La Nostra Copa.

El Canals sacó un punto (1-1) ante un duro rival, el Castellonense, que pugna por la promoción, mientras que los de la Costera luchan por no descender. Los locales se adelantaron en el marcador con un gol de Vicent Estarlich. El Canals puso en aprietos a los visitantes, que a diez minutos del final lograban el empate y un punto.