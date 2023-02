El Ontinyent 1931 no cambiará su actual nombre. El club de la capital de la Vall celebró ayer domingo una votación entre sus socios para decidir su volvían a la anterior denominación del Ontinyent C. F., entidad que desapareció por las deudas acumuladas en 2019. 472 socios ejercieron su opción de voto en la consulta celebrada el pasado domingo por la tarde. El "sí" al cambio contó con un total de 308 votos (65,4 %) y 155 socios dijeron que "no" (32,9 %). Nueve se abstuvieron. En las bases de la votación se fijó que para cambiar el nombre tenían que votar más de 400 socios -condición que se cumplió- y que se tenía que alcanzar un porcentaje mínimo del 66,7 %, lo que no se consiguió. Las fuentes consultadas apuntan que la opción de volver al anterior nombre se quedó a menos de una decena de votos. No ha podido ser.

Los socios del Ontinyent 1931 decidirán si recuperan el antiguo nombre del club Miguel Ángel Mullor, presidente del Ontinyent 1931, ha apuntado a Levante-EMV que " fue un día histórico. Sacamos las urnas y dejamos que el socio eligiera. Había unas normas establecidas para aceptar el cambio y no se cumplieron. Los partidarios del "sí" se quedaron a las puertas". "Entendimos que había un sentimiento, que había gente que quería recuperar el nombre y lo hemos hecho de la mejor forma posible. Vamos a seguir trabajando como hasta ahora", ha proseguido Mullor. Consultado sobre sus preferencias, no ha querido mojarse del todo: "Yo no estaba ni a favor ni en contra. He sido entrenador y jugador del Ontinyent C. F y también fundador del Ontinyent 1931, tengo razones para apoyar los dos. Lo importantes que está el nombre de Ontinyent. A mi personalmente me daba igual uno que otro". 📸 Ontinyent 1931 CF



Una triste historia El Ontinyent C. F llegó a jugar en Segunda A. Sin embargo, en marzo de 2019 se certificó su desaparición. Proyectos errados, entrada de inversores extranjeros, fue un camino hacia la nada con muchos culpables. El Ontinyent ya es historia De hecho, en 2017 hubo promesas de llevar el equipo hacia la élite del fútbol español, diciendo incluso que iban a jugar en primera. «Vamos a llevar a Primera al Ontinyent CF» Sin embargo, los hechos que ocurrieron fueron muy diferentes. Hoy el Ontinyent 1931 es líder en su categoría. El tiempo dirá hasta donde llegan los actuales gestores.