Dos nuevos rostros encabezarán las candidaturas del PSPV-PSOE en los municipios del Genovés y Enguera. Las agrupaciones socialistas de la Costera-Canal continúan definiendo a sus candidatos a falta de poco más de tres meses para la cita con las urnas del 28 de mayo.

En El Genovés, el alcalde Pere Revert no repite como cabeza de lista y ha cedido el testigo a Verónica Llopis Viñes, la única aspirante que se postuló para reemplazar al actual primer edil al frente de la candidatura socialista. La asamblea de la ejecutiva local del PSPV la ratificó este pasado sábado como cartel electoral.

Revert ya comunicó hace tiempo su voluntad de no continuar en la alcaldía tanto por "cuestiones personales y laborales" como por la convicción de que ocho años es "más que suficiente" para ocupar el cargo. "Tenía la fecha de caducidad marcada desde el principio. Siempre he tenido claro que este no es un proyecto personal, sino de partido, y eso no tiene que cambiar", señala a Levante-EMV el alcalde.

Llopis fue regidora de Igualdad, Bienestar Social y Educación dentro del equipo de gobierno del Genovés durante la pasada legislatura y parte del actual mandato, aunque tuvo que dejar el acta por motivos profesionales. La alcaldable es hija de Batiste Llopis, histórico del PSPV, y hermanastra de Mayuba, cuyo secuestro en el Sáhara hace nueve años -hasta que consiguió escapar- removió conciencias sobre la vida de las jóvenes en los campamentos del Tinduf.

Nuevo candidato en Enguera

En Enguera, la asamblea del PSPV-PSOE ha designado a Jesús Úbeda Colomer como candidato a la alcaldía el 28M. Úbeda, que trabaja en Caplansa y es conocido por su faceta de corredor y DJ, sustituye al frente de la lista al exalcalde Óscar Martínez.