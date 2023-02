El bar-restaurante Moncho de Xàtiva acogerá este viernes (19 horas) el acto de presentación de Josep Maria Sebastià como candidato a la alcaldía de Xàtiva. La cita estará conducida por por Reïs Gallego, directora general de Innovación Educativa y Ordenación de la Generalitat, y contará con la participación de Joan Baldoví, diputado en el Congreso y candidato por Compromís a la presidencia de la Generalitat.

Los valencianistas dan así el pistoletazo a la precampaña electoral en Xàtiva después de varias rondas de contacto con entidades de la ciudadanía setabense para recoger propuestas y opiniones de cara a confeccionar el programa electoral. "Xàtiva necesita un cambio, el actual equipo de gobierno no parece tener un plan claro para nuestra ciudad. Cuestiones como los problemas de inundaciones y filtraciones en el núcleo antiguo, con gente que no puede vivir en su propia casa no se pueden ignorar. Hacen falta actuaciones inmediatas y una planificación para evitar que el problema se vuelva a repetir”, señala Josep Maria Sebastià.

El candidato de Compromís en Xàtiva mantiene que "hace falta un plan de choque para revitalizar y renovar sectores como el agrario, el industrial o el comercio tradicional, propuestas nuevas e imaginativas que evitan la pérdida de importancia de Xàtiva”.

Más coordinación con la comarca

Por otro lado, Sebastià también sostiene que “Xàtiva tiene que trabajar más en coordinación con el resto de la comarca. Somos el principal motor de la Costera, pero en esta comarca todos nos necesitamos si queremos hacer frente a todo lo que viene, apostamos por una mayor integración comarcal desde el respeto mutuo y la cooperación entre los pueblos”.

Respecto al resto de la candidatura, Sebastià ha precisado que el colectivo local está "trabajando en una lista potente que represente lo que es Compromís y lo que es Xàtiva. Un equipo de gente abierta unida por el progresismo y el valencianismo, de gente que quiere nuestra ciudad sin sectarismos ni imposiciones. Una candidatura para la Xàtiva que queremos”, apostilla.

El principal reto de Compromís el 28M es recuperar el espacio que perdió en 2019 en el Ayuntamiento de Xàtiva.