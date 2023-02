El 3 de mayo de 2018, un hombre de origen boliviano se presentó en las dependencias de la Policía Local de Canals para denunciar que había sido secuestrado, amordazado, maniatado y amenazado con un revólver por dos personas de nacionalidad italiana de 35 y 52 años que residían en la localidad.

El día siguiente, el juzgado de instrucción nº1 de Xàtiva autorizó la entrada y registro en una casa de campo de Canals y en una vivienda de la vecina población de Torrella. La Guardia Civil halló un rifle Winchester, un revólver Astra del calibre 38, un machete de grandes dimensiones y 377 cartuchos de munición, además de una cantidad importante de cocaína, marihuana y hachís.

Cuatro años y ocho meses más tarde, el Tribunal Supremo ha elevado a firme la sentencia que condena al morador de ambos inmuebles a cuatro años de cárcel por un delito contra la salud pública y a otros dos años de prisión por tenencia ilícita de armas, junto con el pago de una multa de 50.000 euros.

En cambio, tanto el procesado como otro detenido a raíz de la denuncia del ciudadano boliviano quedaron absueltos de los delitos de detención ilegal, amenazas y lesiones después de que en el juicio no quedara acreditado que ambos lo secuestraran -supuestamente por robarles una joya- para luego liberarlo en la estación de tren de l'Alcúdia de Crespins bajo amenazas de muerte, como la presunta víctima relató a los agentes. Unos hechos por los que el narco ahora condenado estuvo privado de libertad casi un año y medio.

La Audiencia Provincial de València le impuso a este inicialmente una pena de 5 años de prisión y 80.000 euros de multa por la droga que le fue intervenida en los registros de sus viviendas -con un precio en el mercado de 39.410 euros-, aplicando el agravante de reincidencia puesto que el acusado había sido previamente condenado en 2008 en Girona a otros tres años de cárcel por tráfico de drogas "blandas". El 'narco' recurrió la sentencia por los hechos de Canals y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) le rebajó la pena por el delito contra la salud pública de cinco a cuatro años y le redujo la multa de 80.000 a 50.000 euros, al descartar la agravante de reincidencia.

Recurso desestimado

En su recurso ante el Tribunal Supremo, la defensa del acusado trató de invalidar el registro de una de las construcciones localizadas en un paraje de Canals argumentando que la misma no le pertenecía y que no estaba incluida inicialmente en la autorización judicial obtenida por la Guarda Civil. Había dos edificaciones, una al lado de la otra, y separadas por una piscina. Los funcionarios públicos revisaron ambas al llegar a la conclusión que se trataba de una unidad habitacional utilizada por el denunciado y no de dos moradas diferenciadas.

Una apreciación acertada a juicio de los magistrados del Supremo, que ratifican la legalidad de todos los registros practicados. La segunda construcción carecía de de la condición de domicilio puesto que en su interior apenas habían enseres propios de una vivienda habitada, lo que lleva al tribunal a descartar una vulneración del derecho a la inviolabilidad domiciliaria.

En el marco de la Operación Parral, los agentes hallaron más de 200 plantas de marihuana, además de 3.765 gramos de marihuana y 219 gramos de cocaína con una pureza de entre el 67 % y el 88 %. El acceso a las conversaciones de whatsapp del móvil intervenido del detenido arrojaron más pruebas sobre las transacciones de sustancias estupefacientes que este llevaba a cabo. Las evidencias concluyeron que el recurrente poseía el conjunto de la parcela con las dos edificaciones de Canals. La defensa también atribuyó a un tercero la titularidad de la cocaína y de un revólver, pero el Supremo no acepta ninguno de sus argumentos e impone al condenado las costas judiciales causadas por su último recurso.