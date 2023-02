El Ayuntamiento de Ontinyent resolverá el contrato que tiene firmado con la empresa Quatre Fulls SL para la gestión de las actividades en los centros cívicos municipales si la firma no cubre antes de martes las bajas de los monitores y monitoras de los centros cívicos. Así lo ha anunciado hoy la regidora de Política para las Personas, Paula Soler, que ha explicado que “esta resolución, avalada por los servicios jurídicos municipales, no se podía realizar legalmente por los impagos al personal, puesto que al haber pagado en diciembre la empresa parte de sus deudas acumuladas la situación no reunía los requisitos para justificar una rescisión unilateral, según la ley de contratos”.

Soler ha lamentado “los problemas generados a las personas usuarias. Si alguien quiere saltarse la ley para resolver este conflicto, que lo diga, porque nosotros no vamos a hacerlo”. La regidora ha recordado que la Generalitat Valenciana también está teniendo problemas con esta empresa, que a estas alturas tiene ilocalizable a su administradora única, “cosa que complica todavía más las cosas”. La regidora ha explicado que “desde finales del año pasado hemos sido intentado subrogar el servicio a otras empresas, pero las deudas de Quatre Fulls hicieron hacer que se echaran atrás. Ahora, después de que la empresa no haya cubierto las bajas de hasta tres monitores y monitoras, sí que podemos actuar”. Desde el consistorio también recuerdan que "la rescisión unilateral de un contrato por los impagos solos puede ser a instancia de los trabajadores y trabajadoras, nunca a través Ayuntamiento". Soler también recordó que el Ayuntamiento hizo un requerimiento a la empresa que daba a Quatre Fulles un plazo para actuar que finaliza lunes, fecha a partir de la cual se podrá resolver legalmente el contrato e iniciar el proceso de licitación para contratar una nueva empresa. Con todo, Paula Soler advierte que “si la empresa reclama y está en contra de la resolución, el asunto iría al Consell Jurídic Consultiu, lo que alargaría los trámites. El camino que tiene que seguir el Ayuntamiento no puede ser otro que el de la ley y el de respetar los plazos que esta establece. Hay quien quiere crear más líos en una situación que ya de por sí es muy compleja, pero tiene que quedar claro que estamos haciendo aquello que podemos hacer cumpliendo la ley. Lamentamos que la situación afecto a las personas usuarias, y vamos a tratar que tengan actividades y alternativas a su alcance el más bien posible”, concluía. Soluciones definitivas Los concejales Nico Calabuig y M. Àngels Moreno, de Compromís per Ontinyent, han registrado una moción para el próximo plena en la que piden "instar a la empresa a cubrir las bajas, abonar los salarios y resolver las cancelaciones de clases en el plazo de quince días u optar para rescindir el contrato, puesto que se acumulan varias faltas muy graves". Así, solicitan la recuperación de todas las actividades que se presten en los centros de titularidad municipal, "que están sufriendo constantes cancelaciones en los últimos meses, afectando al bienestar físico y mental de más de 1.000 personas de Ontinyent". La propuesta reclama "soluciones definitivas ante los impagos de salarios e indemnizaciones, y la falta de cobertura de las bajas de las monitoras y monitores, y señala la posibilidad de rescindir el contrato si no se soluciona la situación en quince días, ante la existencia de faltas muy graves por parte de la empresa adjudicataria". En palabras del regidor y portavoz de Compromís por Ontinyent, Nico Calabuig, "hace cuatro meses, en el Pleno de octubre, denunciamos la vulneración de derechos laborales que sufrían los monitores y monitoras de los centros municipales, ante la dejadez de la empresa adjudicataria y la inacción del gobierno municipal, que conocía esta problemática desde octubre de 2021. Después de todo este tiempo la situación no ha mejorado sustancialmente, a pesar de que la mayoría absoluta de la Vall ens Uneix hizo varios anuncios sobre soluciones que finalmente fracasaron. Es momento de dar un paso más y exigir actuaciones definitivas. A estas alturas más de 1.000 usuarios y usuarias de los centros, así como las personas monitorizas y sus familias, están sufriendo las consecuencias de esta gestión ineficaz". Calabuig subrayó que "la situación no se puede alargar más. Por eso hemos presentado una moción en la que pedimos compromisos firmes. Por un lado, proponemos que el Ayuntamiento ponga en marcha todos los mecanismos necesarios para instar la empresa adjudicataria a recuperar, en el plazo máximo de quince días, todas las actividades y cursos impartidos en los centros municipales, y garantizar su continuidad en el tiempo, sin cancelaciones de clases ni alteración del calendario de sesiones". "Así mismo, planteamos que, si la actual empresa adjudicataria no cubre las bajas del personal ni abona los pagos pendientes en el plazo máximo de quince días a partir de la aprobación de la moción, el Ayuntamiento de Ontinyent tiene que desarrollar una respuesta urgente y coordinada de los diferentes departamentos municipales para rescindir el presente contrato, a consecuencia de la reiteración de faltas muy graves que afectan a los derechos laborales del personal y al correcto desarrollo de las actividades. En caso de producirse esta rescisión de contrato, pedimos que el Ayuntamiento actúe con celeridad para explorar todas las fórmulas viables a fin de garantizar la reanudación y continuidad sin interrupciones de las actividades en los centros municipales", ha expuesto Calabuig. La regidora y portavoz adjunta, M. Àngels Moreno, ha puntualizado que "son muchos los incumplimientos registrados en todo este tiempo. El Pliego de cláusulas administrativas para la prestación de las actividades en los centros municipales, elaborado por el departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ontinyent, establece una catalogación de las diferentes infracciones. En este sentido, señala como faltas muy graves la no prestación de la actividad por un periodo superior a ocho días, el incumplimiento de las normas laborales, o la reiteración en dos o más ocasiones en un año de faltas graves". "Algunas de estas faltas graves son los retrasos en la prestación de la actividad o interrupciones de la prestación por periodos de menos de ocho días. El Pliego también especifica como causa de resolución de contrato el impago de los salarios y las cuotas de la Seguridad Social de las personas trabajadoras. Es evidente que todas estas situaciones se han estado produciendo y son motivo suficiente para actuar al respecto. El Ayuntamiento de Ontinyent no puede continuar mirando hacia otro lado, obviar el efecto que esta inestabilidad en las actividades tiene sobre tanta gente, y esperar que el paso del tiempo solucione la situación", ha apuntado Moreno. La regidora concluyó su alocución insistiendo que "los talleres de memoria y patchwork, y los cursillos de gimnasia, yoga, baile y pilates que se ofrecen en los Centros Cívicos delLlombo y Sant Josep, el Centro Integral de Mayores de San Rafel y el Centro Ocupacional José Antonio Bodoque', son una herramienta clave para el bienestar físico y mental y para el envejecimiento activo de más de 1.000 personas de nuestra ciudad. Desde Compromís por Ontinyent pedimos un paso adelante para explorar soluciones a esta situación. Esperamos contar con el voto favorable de la Vall ens Uneix y el Partido Popular, puesto que la gravedad de la situación requiere unidad y también celeridad. Es momento de tomar medidas definitivas que garanticen el cumplimiento de los derechos laborales de las monitoras y monitores, y la prestación estable de todas las actividades". Sobre las palabras de Calabuig y Moreno, la concejal Paula Soler declaró que "es decepcionante que un dirigente político que además hace funciones de asesor tenga un desconocimiento tan ancho de como funciona la administración local y desconozca que la ley de contratos establece una serie de requisitos para resolver este tipo de contrataciones. Porque si lo conoce, está haciendo un ejercicio de demagogia inaceptable”.