El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha instado a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas a garantizar "con carácter inmediato" el servicio de transporte gratuito "sin excepción" a todos los usuarios del Centro de Día Caixa Ontinyent ubicado en la capital de la Vall d'Albaida.

La institución fiscalizadora responde así a la queja interpuesta en julio de 2022 por seis familias de la comarca de la Costera vinculadas a la asociación Aspromivise que están sufriendo muchos aprietos para trasladar por su cuenta a los grandes dependientes de los que cuidan hasta el recurso asistencial donde tienen asignada la plaza desde 2019 por la falta de una línea de autobús adaptada que debería recogerlos en sus domicilios.

Algunos usuarios se han visto obligados a dejar de asistir al centro de día porque no disponen de un vehículo para desplazarse, una situación que a juicio del Síndic resulta "intolerable" y que -según añade Luna en su resolución- "exige la adopción de medidas por parte de la conselleria con carácter inmediato".

Desde Igualdad y Políticas Inclusivas recalcan que el nuevo servicio de transporte del centro de día de Ontinyent está presupuestado con fecha de 1 de enero de 2023 mediante la ampliación del contrato-programa del servicio, acordada entre la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y el Ayuntamiento de Ontinyent por un importe de 52.800 euros, que se suman a los más de 374.000 euros aportados en 2022 por la administración autonómica para financiar el recurso.

Según las fuentes consultadas de la conselleria, la citada ampliación "está finalizando la tramitación administrativa" y "se firmará en breve". Sin embargo, desde el departamento que dirige Aitana Mas aseguran que el consistorio "ya puede poner en funcionamiento el servicio de transporte adaptado para las personas usuarias de la comarca de la Costera". En ese sentido, la Dirección General de Diversidad Funcional y Salud Mental se ha comprometido a efectuar "de inmediato" la notificación correspondiente para que el ayuntamiento "lo ponga en marcha cuanto antes".

En el Ayuntamiento de Ontinyent, en cambio, subrayan que lo tienen "todo a punto" para implementar la nueva línea de transporte a la espera de que la conselleria inyecte los fondos necesarios. Hasta que no se produzca el ingreso prometido, la administración local sostiene que no puede poner en marcha el servicio porque -recalcan- la financiación obtenida de la Generalitat para sufragar el mantenimiento del centro de día resulta insuficiente para atender la demanda de los usuarios de la Costera.

Alargar hasta los pueblos de esta comarca el trayecto de la línea actual habilitada para los dependientes de la Vall d'Albaida se observa como inviable tanto por el coste como por la cantidad de tiempo que se consumiría, por lo que desde el ámbito municipal se insiste en que la solución pasa porque Igualdad abone el dinero comprometido para activar una segunda línea.

El Síndic no ve "lógico" exigirle el servicio al ayuntamiento

Esta afirmación es compartida por el Síndic de Greuges, que no ve "lógico ni proporcional" exigirle al Ayuntamiento de Ontinyent la prestación del servicio para los dependientes de fuera de la comarca por las "molestias que implicaría para los usuarios de la ruta existente" y porque, según Luna, de la normativa de referencia "no se extrae la obligatoriedad del ayuntamiento de prestar el servicio de transporte", algo que difiere de lo manifestado por la conselleria, según la cual el mismo debe figurar en la carta de servicios del centro. "El hecho de que los ciudadanos tengan derecho al servicio no implica que sea obligación del ayuntamiento prestarlo", apostilla la resolución del Síndic emitida este miércoles.

La institución entiende que, mientras no se haga efectivo el incremento presupuestario, la Conselleria de Igualdad "debe garantizar el servicio de transporte a todos los usuarios con arreglo a la ley y a las resoluciones aprobatorias del Programa Individual de Atención" de cada uno de ellos, con tal de "evitar así la gravosa situación generada a los usuarios residentes fuera de la Vall d'Albaida" a los que se ha asignado plaza en el recurso del centro de día de Ontinyent.

Mientras tanto, desde Aspromivise muestran su perplejidad por el retraso en la solución de un problema que está afectando a las situaciones familiares de los usuarios. La asociación de familiares de personas con diversidad funcional de la Costera estuvo asumiendo durante un tiempo el traslado mediante un minibús de su propiedad, hasta que el vehículo se averió. La presidenta del colectivo, Isabel Esparza, recuerda que el transporte gratuito es un derecho que se le ha estado privando a los dependientes y una obligación que la administración pública debe cumplir. "No se trata de algo opcional", sentencia.