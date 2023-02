El principal refugio antiaéreo de la Guerra Civil de la Pobla del Duc ha sufrido importantes destrozos como consecuencia de la acción de unos vándalos. En la Casa Alta, las imágenes difundidas por un vecino muestran la aparición de pintadas con insultos hacia el PSOE, junto al cartel arrancado que explica la historia de estas construcciones recuperadas hace años en la localidad.

Al lado hay un banco de piedra roto a pedazos y también pueden verse diversos desperdicios y suciedad en la zona, como un neumático, y restos de cenizas en una hornacina.

Por otro lado, en el camino hacia otro refugio de la Pobla ubicado en el plan de Missena también se ha registrado un vertido de uralita, un material cancerígeno. "Indignación, rabia, enfado: todo lo que me viene a la cabeza es poco", ha denunciado Moisés Tormo, el vecino que ha difundido los hechos a través de las redes sociales.

En el ámbito político, Compromís per la Pobla del Duc ha condenado "con firmeza" los actos vandálicos en los refugios de la Casa Alta. "Igualmente rechazamos los grafitis que descalifican cualquier agrupación política, en este caso el PSOE", ha señalado a través de un mensaje la agrupación valencianista local, que insta a las autoridades a "retirar lo más pronto posible los restos de uralita por ser un elemento contaminante muy peligroso".

"No toleraremos la destrucción de nuestro patrimonio"

El candidato del PP en la Pobla del Duc, Óscar Bataller, también ha rechazado los hechos públicamente. "No toleraremos ni la destrucción ni el derroche de nuestro patrimonio", ha asegurado. "Los Refugios de la Casa Alta, recuperados años atrás, forman parte de la idiosincrasia de la Pobla del Duc. Uno de los espacios que con orgullo solemos mostrar a visitantes que quieren descubrir nuestro pueblo, y que están vinculados a la historia municipal", ha indicado el alcaldable, que ha denunciado igualmente las pintadas con el lema 'PSOE MERDA' aparecidas en el refugio.

"La discrepancia política tiene muchos lugares donde poder expresarse, pero ese no. No consentiremos, como se ha hecho en otras épocas, mensajes como este. No todo vale. Estas conductas incívicas tienen que ser castigadas para no se vuelven a producir", ha remachado Bataller.

Los refugios aéreos de la Pobla del Duc se construyeron durante la Guerra Civil para la protección de los vecinos que vivían en las casas de campo y a las afueras de la población. El de la Casa Alta es el más grande y se ubica junto a un gran casoplón hoy abandonado y en ruinas, mientras que el de Pla de Missena se encuentra junto a una pequeña área recreativa acondicionada. La construcción de los refugios se asemeja a los que se conservan en Toro (Zamora) y son los únicos de estas características que existen en la Comunitat Valenciana.