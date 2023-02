El Olímpic se ha reencontrado con la Murta, su estadio, y con la victoria derrotando 3-0 al Cullera en el partido más cómodo de los disputados hasta ahora por el equipo de Xavi Candel. Pese a contar con únicamente doce jugadores de la plantilla disponibles, se pudo alinear un once con garantías más que suficientes para conseguir la victoria. Se mantuvo la portería a cero y marcaron los delanteros: Javi Fuster, Nico (su primer gol) y Matías Aquino, todos ellos de jugada. Debutó un nuevo juvenil, el sexto esta temporada, Dizu.

El entrenador del conjunto de Xàtiva no ocultó su satisfacción, tras el partido, manifestando que “ha sido un monólogo nuestro, hemos dominado todas las facetas del juego. Necesitábamos algo así: una victoria en casa, sentirnos seguros, un equipo unido y sumar tres puntos”. Guillén estuvo en el banquillo, pero sin opciones de poder jugar. Cinco juveniles completaron la convocatoria, “es lo que tenemos”. El técnico reconoce que si la plantilla fuera de 22 jugadores un juvenil tendría difícil entrar en la convocatoria.

Pese a la victoria y el rival, el técnico también le ha puesto un 'pero' al equipo “siempre los hay. Nos han sacado seis saques de esquinas, innecesarios y dos faltas laterales. Si queremos jugar una promoción no podemos conceder estas acciones al rival”. No se mostró tarjeta alguna, “porque si presionamos al rival con varios jugadores no es necesario cometer una falta”. Álex se mostró seguro en la portería, que ocupó “no por la sanción de Enric, ya lo habíamos acordado así, pues quiero a los dos porteros en marcha, un partido cada uno. Es seguro, da seguridad en los balones aéreos, en los saques laterales, o en los saques de esquina”. El técnico también ha agradecido “el apoyo del público, es fundamental y sobre todo teniendo un equipo tan joven”.

Xavi Candel espera poder contar con Ekedi para el próximo partido, recuperando también a los sancionados. También se espera poder contar con Álvaro, quien se retiró lesionado tras recibir un golpe muy fuerte. Quien es duda a día de hoy es Escribano.

Los cinco primeros equipos de la clasificación ganaron sus respectivos partidos, por lo que se mantienen las diferencias en la clasificación. El Olímpic afronta en las próximas jornadas dos partidos muy complicados: los del Tavernes (quinto, a cinco puntos de los de Xàtiva) y del líder, el Ontinyent 1931. Al inicio del encuentro ante el Cullera se guardó un minuto de silencio en memoria del socio del club, Ximo Tormo Bataller, fallecido recientemente.