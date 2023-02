Una alumna de 2º Bachillerato del IES Josep de Ribera de Xàtiva ha llegado a la fase final de las "Becas Europa", una iniciativa promovida por el Banco Santander y la Universidad Francisco de Vitoria para potenciar el talento, premiar la excelencia y apoyar la creación de redes de liderazgo.

Maria Sanz Martorell ha sido seleccionada entre los 200 mejores estudiantes preuniversitarios de España. A falta de una última criba, es una de las candidatas a vivir la experiencia de un viaje de 20 días alrededor de Europa junto a otros 49 alumnos para visitar las principales universidades, asistir a un programa de conferencias y participar en encuentros con personalidades de primer nivel del mundo académico, político y cultural, así como en actividades culturales y de ocio.

A las puertas de ingresar en Medicina (la carrera que no hace mucho decidió que quería estudiar), Maria Sanz tiene un expediente académico brillante. El IES Ribera le brindó la oportunidad de participar en las Becas Europa con la certeza de que llegaría lejos en las pruebas clasificatorias. "Me lo pensé mucho, porque en ese momento estaba entrando en 2º de Bachillerato, pero valoré el voto de confianza y el apoyo que me habían dado y dije que sí", indica Sanz a este diario.

Retos y oportunidades para aprender

La alumna pasó las primeras pruebas tipo test de manera "relativamente sencilla" y en verano preparó un video sobre ella y sus aspiraciones que también superó el corte del programa. La segunda fase consistió en un debate, un formato en el que Maria nunca había participado. "Me he tomado las pruebas que he pasado como retos y oportunidades para hacer cosas diferentes", subraya la estudiante.

En noviembre le comunicaron que alcanzaba la fase final y que se encontraba entre las 200 últimas candidatas del proceso. La última prueba fue en Madrid, donde tuvo que elaborar un proyecto junto a gente que no conocía y fue entrevistada en profundidad por los evaluadores, entre otras actividades. "Es la parte que más me ha gustado de todas, porque he hecho un grupo de amigos muy bueno", relata Maria, que reconoce haber ido un poco "agobiada" teniendo en cuenta lo que supone 2º de Bachillerato, aunque ha conseguido combinarlo todo "lo mejor posible".

"Han sido semanas muy intensas, pero forma parte del reto de aprender a organizarme mejor, conocer a gente también es nutritivo y hemos tenido la oportunidad de escuchar por primera vez a profesores de universidad y de conocer a directivos de puestos importantes", remarca. "Escuchar las experiencias de gente que nunca se cansa de estudiar y de aprender motiva muchísimo. Volví al instituto con ganas de comerme el trimestre que faltaba", ahonda la estudiante, que está exprimiendo al máximo la oportunidad que le han dado para explorar nuevas habilidades fuera del ámbito estrictamente académico y de las aulas. "Estoy conociendo cosas de mí que no sabía", expone.

En abril se dará a conocer el nombre de los 50 afortunados que participan en el viaje por Europa, programado para este verano. Sería una muy grata recompensa después del selectivo que tiene Maria por delante. "Toca esperar y confiar que he dado el máximo de mi y me he mostrado como soy. Estoy orgullosa de representar a mi instituto y a mi zona con esta beca", remacha la alumna del IES Josep de Ribera.