Los trabajadores y usuarios del centro de alzhéimer de Canals no pueden utilizar el ascensor del edificio, que no ha funcionado desde la cesión acordada con el Ayuntamiento en 2017. Así lo confirmó ayer a Levante-EMV Arcadi Soriano, presidente de la Associació de Familiars i Persones amb Alzheimer i altres demències (AFA-Canals).

El portavoz de la entidad expuso que durante los últimos seis años han trabajado de forma continuada en la planta baja, celebrando en la primera planta formaciones y reuniones con los familiares:«Muchos de los usuarios tienen problemas de movilidad y no pueden subir escaleras. Actualmente damos servicio como centro de día a 40 personas y contamos con once trabajadores. Lo malo es que tenemos en lista de espera a 13 usuarios y necesitamos el ascensor para tener espacio y poder atenderles».

Así, el presidente comentó que los problemas con el elevador han sido comentados de forma más o menos superficial con el ayuntamiento desde 2017: «A finales del verano pasada yo hicimos una petición más seria. Aunque, de momento seguimos teniendo el mismo problema».

«El centro tiene una extensión de casi 800 metros cuadrados. Hasta ahora no nos había hecho falta el elevador, pero desde hace unos meses podría venir más gente de la que podemos atender en la actualidad por falta de espacio», enfatizó Soriano.

El Ayuntamiento de Canals cedió en 2017 el edificio a AFA, después de desafectarlo en 2015. Joan Carles Pérez (Compromís) era el alcalde. El consistorio rebajó el aval requerido de 100.000 a 10.000 euros. En el acuerdo se incluyeron cláusulas por si la conselleria de Benestar Social quisiera recuperar el inmueble para su uso. Otras fuentes consultadas apuntan a que AFA podría ganar un mínimo de 20 usuarios más si el ascensor funcionara: «Las instalaciones están bien, pero el ascensor nunca ha podido ser utilizado».

Más de 20.000 euros

Vero Ferri es la actual concejal de Benestar Social del Ayuntamiento de Canals. Ayer atendió a este diario y explicó que «la problemática del ascensor se ha tratado desde la cesión del inmueble, desde el principio. Consultamos con el ingeniero municipal y nos dijo que no era una cuestión nuestra por estar cedido el inmueble. Sin embargo, estudiamos distintas opciones como la petición de una subvención, pero no han podido ejecutarse por algunos flecos».

La portavoz municipal explicó que el asunto se encuentra en una especie de by-pass: «Hemos buscado soluciones, que no se han podido vertebrar por la fórmula de cesión del centro. Hemos tenido algún presupuesto de cerca de 23.000 euros. Me gustaría que el Ayuntamiento pudiera hacer frente a esa cantidad, pero tenemos un presupuesto prorrogado desde el año 2019».

Todo apunta a que el problema del ascensor inutilizado en el centro de alzhéimer de Canals no tiene una fácil solución. Las fuentes consultadas exponen que el dispositivo no funciona porque no fue instalado en su totalidad. Al parecer, faltan piezas que son muy difíciles de conseguir. Y no estaría homologado.

Ferri comentó que «la última vez que desde AFA hablaron conmigo del tema fue en abril de 2020. Les comenté que el local está cedido, que nos gustaría arreglarlo. Hemos hecho mejoras en el sistema de aire acondicionado, por ejemplo. El ayuntamiento sí quiere arreglarlo, pero la situación es la que es».