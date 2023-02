Apenas una semana después de darse a conocer el nombre del candidato que encabezará la lista del PP en Ontinyent, el regidor popular Paco Penadés ha anunciado su distanciamiento del proyecto y su decisión de no formar parte de la candidatura en la cita con las urnas.

El edil, número 2 en la lista del PP en 2019, se había postulado como cartel electoral para el 28M, pero la dirección regional del partido que lidera Carlos Mazón ha apostado por un perfil independiente externo y ha designado al empresario textil como cabeza de lista Rafa Soriano, sin ninguna vinculación previa con el PP de Ontinyent y sin experiencia política.

"Después de un tiempo de análisis y reflexión sobre la actual situación política en Ontinyent, pienso que es el momento adecuado para poner fin a mi trayectoria como regidor cuando acabe esta legislatura. No ha sido una decisión fácil de tomar y será el paso del tiempo quien determine si acierto o no, pero ahora mismo creo que es lo más conveniente", ha manifestado en un comunicado Penadés, que mantenerá su afiliación a los populares.

Fue este lunes 20 de febrero cuando el concejal trasladó su decisión a la agrupación local del Partido Popular. "Durante estos ocho años al servicio de la ciudadanía de Ontinyent, nunca he hecho distinciones ni mirado el color político de aquellas personas o entidades que han necesitado mi ayuda o mi apoyo. Creo que la política tiene que estar al servicio de la ciudadanía y no a la inversa. Por eso, siempre he priorizado actuaciones para mejorar el bienestar de las personas y sus necesidades por encima de las siglas u otras consideraciones", asegura Penadés.

Concejalía de Alumbrado

De su paso por el Ayuntamiento de Ontinyent, el regidor destaca el impulso y la relevancia dada a la concejalía de Alumbrado, cuya ponencia ha ocupado. "Con muy pocos recursos, he conseguido actuaciones importantes como son el Plan de Pasos Seguros o el de Mantenimiento de las Instalaciones de Alumbrado Público, que han mejorado la gestión del área y han fomentado la colaboración de la ciudadanía", recalca el edil

Otro asunto al que ha dedicado "tiempo y esfuerzos" Penadés ha sido la defensa del patrimonio arquitectónico de Ontinyent. "Numerosas han sido las propuestas para paliar los problemas que sufren los barrios históricos de La Vila y El Pueblo Nuevo", con especial mención a "el acceso a la fibra óptica, que cada vez está más cerca".

Penadés cierra su comunicado dando las gracias "a todos los trabajadores del Ayuntamiento de Ontinyent y, en especial, a los que forman parte del departamento de Alumbrado Público por su dedicación e implicación en su trabajo diario". "A todas las personas que habéis confiado en mí y me habéis apoyado, os doy las gracias. Seguiré trabajando de una manera u otra por Ontinyent, la ciudad donde he nacido, donde me he criado y a la que estimo", remacha Penadés.