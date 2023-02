MENTIRAS Y VERDADES DE LOS SALARIOs

Casi todo el mundo cree que es de cajón que si Paco y María trabajan en lo mismo han de cobrar lo mismo, hasta el último euro. Pero con motivo de la celebración esta semana del Día Internacional contra la Brecha Salarial, el tema ocupa titulares y todos los agentes sociales y medios de comunicación abundan en el tema aportando cifras y datos, que demuestran indiscutiblemente que las mujeres cobran menos que los hombres por realizar trabajos de igual valor.

A pesar de la ciencia, la falta de conciencia hace que algunos desde la ignorancia mezquina y maliciosa defiendan que no existe tal diferencia, que es un invento de mentes calenturientas quizás por las hormonas femeninas desmadradas.

Para empezar habría que fijarse no sólo en Paco y María sino en todos los Pacos y Marías del mundo porque sus realidades son comunes y hay que verlas desde esa perspectiva global que pone al descubierto sus vergüenzas. Así se vería que hay muchas Marías, demasiadas, que ni siquiera están en búsqueda de empleo (son inactivas, vaya ironía) porque toda su actividad las ocupa el cuidado de menores o dependientes, personas enfermas o discapacitadas que requieren de un cuidado permanente y absorbente.

Si se sigue mirando con atención las cifras, se podría apreciar que, trabajando a tiempo completo, el que más ingresos facilita lógicamente, solo hay un 40% de mujeres. Y no es porque no haya muchas otras que también lo quisieran, sino porque no lo consiguen. No como los hombres que en casi el 100% de los casos trabajan toda la jornada.

Menor valor social del trabajo de las mujeres. Por otra parte, sin hacerse trampas al solitario, hay que reconocer que esta sociedad no asigna el mismo valor, y por lo tanto la misma retribución, a todas las ocupaciones y empleos. Hay un tácito e injusto acuerdo social para considerar que los trabajos de mujeres tienen menos valor, menos enjundia, son menos esenciales y por ello menos retribuidos. El valor social del trabajo de limpiadoras, de cajeras, de auxiliares sanitarias solo sale a la luz en situaciones extremas para ser inmediatamente devueltas al último lugar de la fila.

Sin duda, habría que mirar las nóminas para descubrir, vaya casualidad, que esos complementos salariales que acompañan al sueldo base, alcanzan muy diferente magnitud en las nóminas de Paco y María. Quizás porque muchos de ellos vayan en función del puesto directivo que se ocupe en la empresa, que siempre a ellas les cuesta más ocupar. Quizás porque retribuyan en general cualidades necesarias en ocupaciones masculinizadas (el esfuerzo físico, la penosidad o la disponibilidad) mientras que otros requisitos necesarios para desempeñar tareas «femeninas» no merecen ningún reconocimiento , como la atención, la precisión o la capacidad de comunicar.

Por último y no menos importante es la maternidad. Esa que nos convierte en continuadoras de la especie, objeto de loas y admiración, pero que nos deja en la calle a la hora de trabajar. Eso se deduce del dato que dice que las mujeres sin hijos tienen una tasa de empleo del 70% frente al 57% de mujeres con tres o más retoños. Una proporción que se invierte con los hombres cuya tasa de empleo incluso mejora al incrementarse el número de hijos e hijas. ¿Sabían que tras el primer hijo el salario de ellas se reduce en un 11% mientras que el de ellos no sufre cambios?

Créanselo porque no es ninguna mentira. Y sobre todo no se resignen, no lo normalicen. Porque ese es el principio de la derrota ante un sistema que en el tema salarial como en otros somete a las mujeres a una discriminación descarada e injusta que ya dura demasiado tiempo.