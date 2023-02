Marisa Gandia, neurocirujana nacida en Moixent, ha entrado esta semana en la lista de los 100 mejores médicos de España que elaboran los expertos de la publicación especializada Forbes.

Gandía, que a sus 41 años de edad es la más joven de todos los nominados que han entrado en el listado, atendió ayer a Levante-EMV y explicó que la designación es todo un orgullo para ella: «La verdad es que no me lo esperaba. No sabía nada. Me encontraba tomando un capuccino y viendo Twitter en el teléfono móvil cuando me saltó una notificación de que Forbes me había etiquetado en una publicación. Cuando vi lo que ocurría en realidad fue toda una alegría para mí».

El currículum de Gandia define su amplia trayectoria como neurocirujana, campo en el que es considerada una de las mejores expertas del territorio nacional. Ocupa el cargo de jefa de la Unidad de Columna mínimamente Invasiva del Hospital Virgen del Mar y también forma parte del Servicio de Neurocirugía del Hospital Universitario La Paz y de la Clínica Santa Elena.

Afincada en Madrid desde hace años, sigue manteniendo estrechos lazos con su localidad natal de la Costera: «Me crié allí, estudié en el colegio y el instituto. Mi madre y mi hermana siguen viviendo en el pueblo. Mi padre era de allí. Falleció hace dos años y sé que ahora estaría muy orgulloso. Para mi no hay un lugar mejor que les Alcusses. Siempre voy a Moixent en Navidades y en verano, además de hacerlo otras fechas señaladas. Cuando visito el pueblo si los vecinos me preguntan y me dicen que les duele algo les atiendo, como no».

De hecho, Marisa Gandia forma parte de la agrupación Danikils, que desfila durante las fiestas locales de Moros y Cristianos y ha sido pregonera en las fiestas patronales de Moixent

Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia (UV), para doctorarse después por la Universidad Autónoma de Madrid. Empezó su residencia en el hospital La Paz en el año 2005 y la terminó en 2011. Durante su preparación, también completó diversos programas en hospitales como el Klinikum rechts der Isar de Munich o el Oxford University Hospital – Nuffield.

Felicitaciones

Durante los últimos días, le han llovido felicitaciones de compañeros y compañeras del sector: «Me quedé muy emocionada. Creía que en estos casos te avisaban antes. Lidero la formación de los neurocirujanos jóvenes en Europa gracias a mi puesto en la European Association of Neurosurgical Societies (EANS). Entre los próximos 8 y 10 de junio organizaré en Madrid el congreso europeo de neurocirujanos».

El propio ayuntamiento de la localidad de la Costera publicó en sus perfiles oficiales de redes sociales como Twitter o Facebook una felicitación por la elección: «Muchísimas felicidades por tu magnífico trabajo y la gran tarea que desarrollas día a día para mejorar la vida de la gente. Enhorabuena Marisa!», comentaron desde el consistorio. La doctora también confirmó que había recibido llamadas y mensajes de algunos de los representantes locales.

Por último, Marisa Gandia declaró que el reconocimiento es más importante si cabe después de dos años muy exigentes para ella y para el resto del sector sanitario: «Han sido tiempos muy duros. Madrid fue una de las primeras comunidades que recibió el impacto del Covid. Fue muy duro lo que vivimos los sanitarios. Siempre se quedará en la retina».