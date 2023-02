El Olímpic afronta un partido muy complicado esta tarde (17 hora) en el Municipal de Tavernes. Complicado porque de nuevo se debe afrontar el encuentro con jugadores descartados o con jugadores que salen de diferentes molestias. Está descartado Escribano, y Ekedi y Guillén han entrenado con muchas precauciones durante esta semana e Israel Ull ha pasado por un proceso febril. No todo es negativo, pues se recupera a los tres sancionados: Enric, Vicent y Alberto. La convocatoria se completará de nuevo con juveniles.

El conjunto de Xàtiva juega en casa de uno de los equipo con opciones de jugar la promoción de ascenso a la Tercera RFEF. Hasta ahora, como visitante, el Olímpic no ha ganado a ninguno de ellos, “no hay mejor partido que éste para romper esa estadística. Tenemos la oportunidad de demostrar no solo que somos un equipo férreo en casa sino también un equipo visitante peligroso. En Ontinyent y Castelló hicimos un buen partido, no tanto en l’Olleria”, ha reconocido el entrenador, Xavi Candel, quien ha añadido que “si queremos competir en un play off hay que ganar este tipo de partido”.

Cinco puntos separan a ambos conjuntos por lo que tal vez tenga más presión el equipo local. El principal "enemigo" de ambos es el Castellonense, cuarto clasificado, a un único punto de los de Xàtiva, pero Candel no piensa en eso, “ellos también tienen que ganar. Vamos a centrarnos en el partido de este sábado y no adelantemos acontecimientos”.

No va a ser fácil ganar al Tavernes, que "en casa solo ha perdido dos partidos, ante Ontinyent y l’Olleria. Tres de sus jugadores acumulan treinta goles”. En la primera vuelta se les ganó en la Murta (1-0). Candel ha definido al rival como un equipo “compensado, con gente con mucha experiencia en la Preferente, acostumbrado a jugar promociones. Es muy intenso, sobre todo en casa. Cuando entran en fases de presión son muy difíciles de neutralizar. Con dos delanteros, con bandas incisivas, que prioriza el ataque a la defensa”.

Sería un buen principio “mantener la portería a cero, desde la solidaridad defensiva y luego ir construyendo en ataque”. En este sentido el técnico no ha querido desvelar en la previa quién ocupará lña portería. Por la presión que se espera “es un partido adelantado de play off”.

La última victoria ante el Cullera (3-0) ha supuesto entrenar con más alegría semana pero “queda ya atrás”, ha señalado Candel. El próximo partido en la Murta será ante el líder Ontinyent 1931.