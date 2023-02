Si Canals fuera un país, probablemente sería Italia. La ingobernabilidad del municipio volvió a evidenciarse este viernes cuando la oposición hizo valer de nuevo su mayoría en un pleno para tumbar otra importante iniciativa gestada desde el equipo de gobierno.

Esta vez la propuesta abordada consistía en la integración de la escuela infantil de titularidad municipal La Torreta en la red pública autonómica a partir del curso 2023-2024. El ejecutivo planteaba ceder el servicio y el edificio docente a la Generalitat para garantizar su viabilidad económica y asegurar la gratuidad de la escolarización para las familias.

En la sesión extraordinaria convocada exclusivamente para abordar el asunto, los dos regidores tránsfugas que fueron expulsados de Ciudadanos comenzaron anunciando su voto favorable a la propuesta. 40 minutos después, cuando la crispación ya dominaba el ambiente, los ediles no adscritos viraron su posicionamiento tras escuchar los razonamientos del PSPV y el PP, partidos que una vez más dejaron patente su estrecha sintonía en Canals y se unieron para aplastar otra medida del gobierno, como ya hicieron a finales de 2022 cuando bloquearon las obras de la EPA tras un incremento de costes (con el consiguiente enfado del claustro del centro).

"Cada uno que sea responsable del voto que ha hecho". Fueron las últimas palabras verbalizadas por la alcaldesa Mai Castells (Compromís) antes de dar por zanjado el pleno con un visible sentimiento de frustración. Con anterioridad, la regidora de Educación, Isabel Real, había defendido la cesión de la escoleta como una iniciativa "importante y beneficiosa para todos" porque supondría la gratuidad del servicio para las familias. "Es lo más conveniente para el pueblo porque se garantizaría una educación pública, gratuita y de calidad. Cuestiones que preocupan a las madres y padres como los horarios no son problema, porque los centros públicos podemos hacer extraescolares y una escoleta matinera", apuntó la edil.

El PSPV y el PP dicen que la cesión "es la opción fácil"

La escoleta La Torreta de Canals fue rescatada por el ayuntamiento a finales de 2021 cuando la empresa que la gestionaba acumuló tres meses de impagos a las trabajadores. El equipo de gobierno se apoya en un informe técnico del departamento económico que cuestiona la viabilidad del servicio con fondos municipales. El margen de maniobra del consistorio es estrecho, teniendo en cuenta que el presupuesto está prorrogado por los problemas para pactar las cuentas en medio de un tablero político tan fragmentado y enfrentado. En declaraciones a este diario, Real advirtió hace unas semanas d que si la escuela infantil sigue siendo municipal, “el precio que actualmente abonan las familias, que es de 140 euros al mes, tendría que ser revisado al alza”, por lo que podrían pagar una mensualidad aún mayor.

Para el portavoz del PSPV, sin embargo, el equipo de gobierno ha optado por "la opción fácil" de "endosar la escoleta a la conselleria". Crítico con cómo se han gestionado los problemas y el rescate del centro, Toni Orea puso en duda "los números" de la propuesta presentada por el equipo de gobierno y aseguró que "lo que hace falta es gestión". "Si la escoleta se gestiona bien hablamos de 50.000 euros. ¿No tenemos 50.000 euros para gastarnos?", incidió. "¿Cómo puede una coalición que se dice de izquierdas y que está en defensa del servicio público y el municipalismo traernos esta propuesta?", preguntó, apelando también a la cercanía de las elecciones como otro de los factores para rechazar la decisión.

Desde el PP, el portavoz Antonio Pérez coincidió plenamente con el argumentario del PSPV. "Cualquier opción bien gestionada puede ser buena para la escoleta. Si se hace bien hecho el servicio se puede prestar municipalmente. Lo que han escogido es lo más cómodo", espetó al gobierno municipal. "La empresa que gestionaba la escoleta no hizo bien su trabajo, decidieron que lo lleváramos nosotros mismos en el interín y al ver que es mucho trabajo lo más cómodo es delegarlo a un ente supramunicipal y hoy paz y después gloria", indicó Pérez. "No estamos para sacar números porque cerraríamos muchos servicios. Ninguno es beneficioso económicamente hablando para el ayuntamiento. Esta no es la mejor solución. A tres meses de elecciones no es momento para tomar este tipo de decisiones", compartió Pérez.

"Los colegios los gestiona la conselleria y nadie lo pone en duda"

El portavoz de Compromís, Miquel Alventosa, reprochó al socialista Orea sus "dudas" sobre la gestión que hace el gobierno del Botànic de las escuelas. "Los colegios los gestiona la conselleria y nadie pone en duda su gestión. Con la escoleta pasaría lo mismo, se daría un servicio de calidad a coste cero", recalcó. La alcaldesa de Canals, Mai Castells, tachó a la oposición de explotar la "demagogia" y advirtió al portavoz socialista con la expulsión del centro por no ceñirse a la propuesta debatida en el pleno. "Hemos estado al lado de las trabajadoras cuando la cosa se puso agria, nos hubiera gustado que continuaran pero si volvemos a licitar el servicio la empresa también puede quedárselas en la plantilla o no", subrayó Castells.

La portavoz de Canals en Moviment, Hilzonde Badia, defendió la cesión de la escoleta a la Generalitat para "blindar el servicio y que sea público, gratuito y de calidad para siempre". La regidora acusó a la oposición de "decir barbaridades" y de "perder la visión" sobre el debate.

Finalmente, la propuesta del ejecutivo fue rechazada con los 7 votos de los regidores del PSPV, el PP y los tránsfugas.