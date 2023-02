El deporte ha demostrado en numerosas ocasiones que no distingue ni aparta a las personas con alguna enfermedad o con diversidad funcional, y que estas pueden tener las mismas oportunidades. Una buena muestra de ello es el piloto de Xàtiva Alberto Beltrán García, un joven de 14 años diagnosticado con Diabetes Tipo 1, que ha conseguido subir al podio del Campeonato de la Comunitat Valenciana de Minimotard 85 cc pese a los “inconvenientes” de una enfermedad como ésta. Las personas con este tipo de diabetes, como Alberto, su páncreas no produce insulina o la que produce no es suficiente, por lo que tienen que inyectársela, unas inyecciones que no han sido impedimento para que el joven piloto setabense esté cumpliendo su sueño de competir en el mundo del motor. Un sueño que además lo está acompañando con destacados triunfos, como el subcampeonato autonómico conseguido el pasado 2022, año en el que debutaba en la competición. Este 2023 le espera el Campeonato de España.

Alberto se ha criado entre motos, por la pasión de su familia al motociclismo, y ha crecido entre motos viejas que sus padres, Elena y Rafa, restauraban. El pequeño se “contagió” pronto de la pasión de sus padres -que ha llevado mucho más lejos- y de niño ya prefería ensuciarse las manos de grasa reparando las motos que jugando a los videojuegos, como hacían muchos niños de su edad. Pero Alberto no se contentaba con reparar las motocicletas y dar alguna vuelta con sus padres, y les pidió correr en competiciones. A los 8 años sus padres le compraron una “pitbike” (una versión pequeña de una moto de carreras normal) y Alberto mostró enseguida sus dotes para la conducción, aprendiendo solo a cambiar las marchas. Unas dotes que motivaron que la familia le inscribiera en cursos de conducción, “para que aprendiera de forma segura”, explican los padres, y a llevarlo a escuelas de pilotos. Pero entonces le detectaron la Diabetes Tipo 1, un duro golpe para la familia -sin antecedentes familiares en esta enfermedad-, una dolencia que pareció que iba a truncar la incipiente carrera de motorista del setabense. Pero Alberto no dio opción a esa posibilidad de apartarse de su sueño y aún ingresado en el hospital ya preguntó a su endocrina si podría volver a correr en moto. La diabetes le “exige” controlarse los niveles de glucosa con la insulina, para lo que tuvo que aprender a realizarse las inyecciones él solo, algo que no ha supuesto un revés para Alberto, para quien el motociclismo es mucho más poderoso que la diabetes. “Alberto nos ha hecho ver que la diabetes no es impedimento para hacer lo que más le gusta”, afirman sus padres. Tras apartar la “piedra” de la diabetes de su camino deportivo, llegó otro contratiempo que aplazó su participación en las primeras carreras, la pandemia de la covid-19. Alberto aprovechó este tiempo de espera para entrenar con la moto y acoplarse a su nueva vida con la diabetes como compañera de viaje. Finalizada la pandemia se inscribió en el Campeonato de la Comunitat Valenciana de Minimotard 85 cc y su debut en la competición oficial no ha podido ser mejor. Alberto, que se inscribió con el objetivo de coger experiencia, fue subiendo al podio en diversas carreras, como la de Villena y la de Oliva, hasta acabar el campeonato como subcampeón. Un triunfo por el que Alberto ha recibido la distinción de deportista de élite de la Comunitat Valenciana y que le ha abierto la puerta a correr a nivel nacional. El subcampeonato autonómico le ha permitido ser invitado a correr las tres últimas pruebas de la Copa de España KTM 390. Una oportunidad que Alberto no ha dejado escapar para exhibir su destreza como piloto, consiguiendo dos quintas posiciones y un podio en el Circuito de Jérez. Este 2023, Alberto disputará el Campeonato de España de KTM 390 y el campeonato de Minimotard de 85 cc. Dos grandes citas del motociclismo que requieren de una importante inversión. Los padres señalan que “para una familia humilde y trabajadora como la nuestra supone un gran esfuerzo económico”, por lo que buscan patrocinadores y apoyos para alcanzar los más de 17.700 euros que se necesitan para disputar la temporada (puesta a punto de la moto, licencias, desplazamientos, inscripciones,…). Alberto pondrá el esfuerzo, la ilusión, el talento y la destreza pilotando la moto, con los que seguro llegarán los triunfos.