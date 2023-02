Descubren unas criptas, una puerta oculta y pavimento del s.XV en el convento de Santa Clara de Xàtiva

Las excavaciones desplegadas durante diez semanas por un equipo de 16 profesionales sobre una superficie de 1.376 m2 del antiguo convento de Santa Clara han sacado a la luz abundantes y novedosos datos que dibujan una dimensión desconocida del Bien de Interés Cultural (BIC) de Xàtiva construido hace seis siglos y medio.

La información recopilada y documentada en los trabajos arqueológicos ayudará a perfilar el proyecto que transformará la parte más histórica del edificio en el futuro Centre Raimon d'Activitats Culturals (CRAC). Tanto las exploraciones en el subsuelo como los estudios murales practicados han permitido recuperar por completo la geometría de las bóvedas de la galería del claustro que fueron dinamitadas durante la Guerra Civil. Según el arqueólogo director de las excavaciones, Fernando Cotino, con todos los elementos rescatados "puede reconstruirse totalmente la forma de las antiguas galerías", una de las propuestas de actuación proyectadas en Santa Clara.

Otra importante novedad aportada por los investigadores es la aparición de unas criptas en las profundidades del coro bajo del viejo monasterio que se encuentran rellenas de escombros, fruto de las reformas que se acometieron en la segunda mitad del siglo XX, cuando las monjas se reinstalaron en el convento tras la guerra. En su interior no ha aparecido ningún cadáver.

Donde sí se han localizado restos humanos es en la iglesia: según los primeros estudios corresponden a un bebé de unos dos años que se encontraba en una posición "un poco atípica", según describe Cotino. El arqueólogo, en cualquier caso, puntualiza que el hallazgo "no es nada extraordinario", puesto que los enterramientos "eran habituales" en estos templos. De hecho, la previsión era toparse con más cuerpos y no haberlo hecho explica en buena medida por qué los trabajos no se han visto ralentizados.

Uno de los descubrimientos más valiosos de las excavaciones se ha registrado en el refectorio de Santa Clara, donde ahora puede apreciarse un tramo de pavimento cerámico original del convento (s.XV) que combina elementos de tradición mudéjar con motivos de estilo gótico. "Es realmente espectacular", señala Cotino.

Aunque el conjunto arquitectónico de Santa Clara se ejecutó en un principio al mismo nivel, a finales del siglo XVII se reformó la iglesia y se instaló "una entrada de prestigio" por la calle Montcada. La diferencia de cota se hizo entonces tan grande que hubo que elevar más de un metro el suelo de la iglesia y se construyeron las criptas. Entonces también se acondicionaron una serie de escaleras para salvar los desniveles, explica el especialista.

Puertas y escaleras que salen a la luz

Los sondeos en las paredes de la primera planta han arrojado evidencias de fases constructivas anteriores que, con el paso del tiempo, desaparecieron sin dejar rastro. En la parte de los dormitorios se ha hallado una 'puerta oculta' original de sillería por la que probablemente se accedía a una terraza hoy inexistente que en los orígenes del convento se ubicaba encima de las galerías del claustro.

Entre otras cosas, la intervención también ha localizado nuevos tramos de escalera de estilo gótico, así como claves de bóveda policromadas y toneladas de material cerámico correspondiente a más de 70 tipos de modelos distintos de azulejos.

Sin dejar de ser interesante desde el prisma histórico, sin embargo, la colección de cerámica no es novedosa, puesto que en la anterior excavación de 2008 centrada en el claustro, en la que también participó Cotino, se extrajeron elementos mucho más abundantes y valiosos.

A partir de ahora, los arquitectos encargados de redactar el proyecto del CRAC (en fase de licitación) tienen la misión de reinterpretar todos los descubrimientos arqueológicos para respetarlos, integrarlos en la medida de lo posible o, al menos conservarlos en el nuevo edificio.