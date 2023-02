Vallada garantiza la viabilidad de Valpark al abaratar costes y aumentar la edificabilidad

El Ayuntamiento de Vallada ha dado otro importante paso en el espinoso camino hacia la reactivación de Valpark, el gran polígono de más de 1 millón de metros cuadrados cuyas obras quedaron paralizadas hace 14 años. La corporación municipal ha introducido una serie de retoques en el Plan Especial de ordenación del parque empresarial con el objetivo de garantizar su viabilidad económica, abaratando los costes de urbanización y elevando los ingresos previstos por el programa.

El documento, remitido a la Conselleria de Política Territorial, tiene que ser validado también por la Conselleria de Industria, después de haber obtenido el visto bueno de la comisión de evaluación ambiental municipal. La versión definitiva del acuerdo determina la supresión de una serie de suelos verdes y dotacionales de propiedad privada adscritos al sector industrial aunque ubicados fuera del ámbito de actuación cuyo mantenimiento se ha demostrado innecesario tanto desde el punto de vista legal como urbanístico.

Por otro lado, la modificación del Plan Especial recorta en un 44 % la superficie de reserva de parcelas destinadas a acoger zonas verdes y equipamientos dentro del sector, a tiempo que incrementa el índice de edificabilidad neta de 0,7737 a 0,8545 m2t/m2s, lo que posibilitará aumentar la superficie construible total dentro del polígono.

El Plan Especial de Valpark aprobado por el Consell en 2005 abarcaba 1,2 millones de metros cuadrados, de los cuales un 60% se consideraban edificables. Sin embargo, 117.145 metros cuadrados de la superficie asignada originalmente a zonas verdes y dotaciones se localizaba "de una manera un tanto sorprendente" en el exterior y de manera discontinua con la delimitación del sector, "sin relación funcional ni orgánica" con el ámbito de actuación. De esta forma, se identificaban 20.740 m2 destinados a zonas verdes y suelo dotacional en el paraje de las Ermitas. Otros dos suelos que no fueron objeto de expropiación (estaban pendientes de obtener para el dominio público) se ubicaban en la proximidad al término municipal de Montesa. Todas estas parcelas son suprimidas del nuevo ordenamiento. Las zonas verdes se readaptan dentro del polígono.

Del sector industrial también se ha eliminado una superficie de 83.568,25 m2 correspondiente al nuevo trazado de la línea ferroviaria ejecutado por Adif posteriormente a la tramitación inicial del sector.

48,7 millones de ingresos y 33,4 millones de gastos

Una primera modificación articulada por el ayuntamiento resultó insuficiente para dar viabilidad al parque estratégico, puesto que arrojaba un déficit de 5,5 millones de euros una vez restados los 44,4 millones de euros que se estimaba ingresar por el suelo de Valpark a los costes de urbanización pendientes (38,9 millones de euros) y a los 15,3 millones del coste del suelo ya obtenidos por expropiación o convenio.

La segunda propuesta diseñada, en cambio, sí que garantiza una "mínima y razonable" rentabilidad para retomar el desarrollo urbanístico, evitando la recalificación de una zona verde adicional de 41.132 m2 para reducir los costes de producción. Con la nueva alternativa los ingresos previstos se elevan a 48,7 millones y los gastos ascienden a 33,4 millones. La diferencia entre ambos importes supera ligeramente el valor de expropiación del suelo (15,3 millones).

La alcaldesa de Vallada, Mª José Tortosa, destaca que las zonas verdes externas a Valpark que no estaban expropiadas "iban a suponer un gasto más que no era baladí", por lo que se ha estado trabajando con la conselleria en la minoración de los estándares con tal de recortar estas superficies y "meterlas dentro del polígono". "De esta manera abaratamos costes: no tiene sentidos tener zonas verdes alejadas a las afueras del pueblo ni 11 rotondas como estaba previsto", remarca. Una vez superado el trámite de alegaciones, la modificación solo está pendiente de la autorización definitiva de la Generalitat.

Tortosa subraya que el Ayuntamiento de Vallada está percibiendo "mucha demanda de suelo logístico y en grandes superficies" y, de hecho, está trabajando con varias empresas interesadas en en el polígono. A través de la empresa pública Espai Económics Empresariales, la Generalitat consigna este año 5 millones de euros para urbanizar el parque empresarial.

El Plan Especial modificado incorpora un estudio que advierte del riesgo de inundabilidad de determinados espacios de Valpark, por lo que que propone incorporar medidas constructivas para reducir el porcentaje de impermeabilización de las superficies de aparcamientos, viales y espacios públicos. Además, en las zona ajardinada se deberán planificar cunetas de infiltración, depósitos para almacenar aguas pluviales y la rotonda suoreste de acceso al parque estratégico tendrá que configurarse como un área de infiltración/jardín de lluvia al localizarse en el centro de un área con elevado riesgo de inundación.