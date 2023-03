La categoría del parabádminton abría la semana pasada el calendario internacional de 2023 con el torneo Spanish International Para Badminton, disputado en Vitoria, una cita internacional en la que el Club Bádminton Xàtiva se alzaba con la medalla de bronce. El deportista de origen alemán e integrado en el club setabense, Thomas Wandschneider quedaba tercero en individual.

El CB Xàtiva acudía a la cita de Vitoria con dos deportistas, el veterano Thomas, que acumula numerosos éxitos tanto en individual como en dobles, y la joven Selenia Pla, que debutaba en un evento internacional de la modalidad, tras dos años de buenos resultados en pruebas nacionales y en el Campeonato de España de Parabádminton. El polideportivo Aranalde de la localidad vasca reunió a 328 deportistas de 46 países.

Thomas competía en individual y en dobles masculino, junto a su compañero Rick Cornell. En individual, el deportista del club de Xàtiva partía como cabeza de serie número 2 en WH1. Thomas accedía a la fase final con solvencia, tras quedar primero de su grupo. En octavos se impuso al español Jorge López por 21-8 y 21-4; y en cuartos derrotaba al francés David Toupe, su antiguo compañero de dobles, por 23-21 y 21-18. En semifinales, Thomas caía ante el japonés Hiroshi Murayama en un duro partido en el que el setabense se anotó el primer set por 15-21, pero el japonés remontó ganando el segundo y el tercero por 21-14 y 21-19. Así, Thomas conseguía la medalla de bronce.

En dobles, Thomas y su compañero Rick Cornell partían como segundos cabeza de serie y superaron la fase de grupo sin problemas, logrando las dos victorias. En cuartos perdieron ante los coreanos Choi Jungman y Kim Jung Jun por 21-16 y 23-21.

Por su parte, Selenia Pla compitió en la categoría SL4, donde disputó el individual, y en el dobles mixto SL3-SU5, junto a Alex Santamaria, pero no pudieron superar la fase de grupo. En individual, lograba una victoria en la última jornada de la fase de grupos, en la que ganaba a la finlandesa Venla Salo por 15-21, 21-14 y 21-15. Selenia no tuvo suerte al quedar encuadrada en el grupo en el que también estaba la cabeza de serie número 2 del torneo. A la setabense le pudieron los nervios en su debut en la jornada inaugural y no pudo rendir a su máximo nivel, pero pese a ello consiguió una victoria en su estreno en una cita internacional. Tras los resultados de este torneo, Selenia entra en el ranking mundial de parabádminton en el puesto 32, y es la novena europea presente en esta prueba.

Los dos deportistas del Bádminton Xàtiva cumplieron sus objetivos en este torneo internacional, ya que Thomas buscaba terminar dentro de los tres primeros puestos y alcanzó el bronce; y Selenia acudía con el fin de acumular experiencia en este tipo de eventos y seguir avanzando en su formación como deportista, y regresó a casa con su primera victoria en una cita internacional.

El CB Xàtiva también acudió el pasado fin de semana a la tercera jornada de los Jocs Escolars en categoría alevín, celebrada en Manises, a donde el club se desplazó con ocho deportistas, que consiguieron un 62,5% de victorias en las pruebas individuales y un 87,5% en dobles. Destacaron Feliu Terol, Alexis Piñero y Arnau Ballester, que hicieron pleno de victorias.

Segundos en la Liga Nacional de Clubes

El Bádminton Xàtiva también disputó la segunda jornada de la Liga Nacional de Clubes-2ª división Comunitat Valenciana, que tuvo lugar en el Campello. Por el equipo setabense jugaron Maria Sanz, Nuria Martínez, Julio Martín, Vicent Molina y Ximo Torres, que defendían la primera plaza conseguida en la jornada inaugural. En el Campello, el CB Xàtiva-Caixa Popular perdió ante el CB Drop València por 4-1, logrando Vicent Molina la única victoria para los setabenses, tras ganar a Sergio Nieto en dos sets. En el segundo encuentro, superaron por 3-2 a Las Torres, de Murcia, asegurando con ello la segunda plaza de la liga. Ante los murcianos, Molina y Maria Sanz perdieron el dobles mixto por 19-21, 21-15 y 21-19, pero el CB Xàtiva remontaba ganando los partidos de dobles masculino y femenino. En individual, Nuria aseguró el punto decisivo colocando el 3-1 tras ganar su partido. Ximo perdía, finalizando el encuentro con el definitivo 3-2.

Próximas competiciones

El Bádminton Xàtiva disputará el próximo sábado la cuarta jornada de los Jocs Escolars en categoría infantil, que tendrá lugar en el pabellón municipal Francisco Ballester de la capital de la Costera. La cita reunirá a más de 60 jugadores de clubes de la Comunitat Valenciana. El club setabense participará con una quincena de deportistas. El CB Xàtiva también estará en el segundo torneo del circuito internacional de parabádminton, que se celebra desde este miércoles y hasta el próximo domingo, 5 de marzo, en Toledo. El Spanish Para Badminton International Toledo 2023 reunirá a 205 deportistas de 35 países. Por el club de Xàtiva participará Thomas Wandschneider.