Compromís per Xàtiva ha reclamado que la reforma del hospital Lluís Alcanyís, recientemente anunciada por la Conselleria de Sanitat Universal con una inversión de 75 millones de euros para modernizar el centro hospitalario, incluya la mejora del área de maternidad, puesto que la remodelación de esta área no se ha mencionado en la información que ha transcendido al respecto, señalan desde la formación valencianista.

La reforma, según el conseller de Sanitat, Miguel Mínguez, trata de conseguir una infraestructura de excelencia y entre los anuncios de la obra avanzó que con la remodelación del hospital se contará con unas veinte consultas externas nuevas, la ampliación de las urgencias, el acondicionamiento de nuevas unidades de corta estancia y 150 plazas de aparcamiento, entre otros. “Nos sorprende no encontrar ni una sola alusión a la más que necesaria reforma tanto del paritorio como del área de maternidad”, ha declarado el portavoz de Compromís per Xàtiva, Josep Maria Sebastià, que añade que “actualmente los paritorios del hospital Lluís Alcanyís se encuentran en un sótano, sin luz natural donde faltan enseres como por ejemplo pelotas, sillas apropiadas y, sobre todo, espacio para que la mujer se pueda mover durante el trabajo de parto”. Según Sebastià, “no son pocas las mujeres que se quejan del estado y antigüedad de las infraestructuras de este hospital en cuanto al área de partos, pero entre los anuncios de conselleria no hemos encontrado ninguna referencia a mejorar unas instalaciones que a todas luces han quedado desfasadas y antiguas”.

El grupo parlamentario Compromís en les Corts ha trasladado una pregunta a la Conselleria de Sanitat para intermediar y tratar que esta infraestructura entre también en el ambicioso plan de rehabilitación de Lluís Alcanyís. “Nuestras mujeres no pueden seguir dando a luz en lugares sin ventilación ni luz natural y con carencias graves para la movilidad de las madres y poder así mitigar su dolor”, ha insistido la diputada Mònica Àlvaro, quien añade que “estamos a tiempo de rectificar para que en la redacción del proyecto, adjudicado por tres millones de euros, se tengan en cuenta las demandas de las setabenses y en general, las mujeres de la comarca, atendiendo a que habitualmente un parto tiene una larga duración y se las envía a lugares que difícilmente cumplirían con aquello previsto en la Estrategia valenciana del parto”.

Desde Compromís per Xàtiva valoran muy positivamente la remodelación del hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva, pero apuestan porque esta obra incluya no solo el aparcamiento del edificio, que alojará 150 plazas nuevas, sino que también tenga en cuenta a las mujeres que hacen uso del área de natalidad y que necesita inmediatamente de una reforma. La parlamentaria Àlvaro concluye afirmando que “no podemos tratar mejor a nuestros coches que a nuestras madres”.