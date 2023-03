El artista urbano Toni Espinar está finiquitando durante esta semana los detalles del nuevo mural que ilustrará con su firma una pared de Xàtiva. Se trata de una composición de grandes dimensiones ubicada en el parc dels Saries, en uno de los muros del edificio privado en el que se encuentra el ninfeo romano descubierto en febrero de 2002 gracias a unos trabajos de construcción.

La asociación de vecinos del Raval ha costeado los trabajos, que también cuentan con una ayuda del Ayuntamiento de Xàtiva, que ha pagado el elevador que ha permitido a Espinar cubrir toda la superficie deseada.

«Hace muchos años que vine a Xàtiva a vivir, no sé cuantos murales tengo ya. De Alzira me fui porque se me hizo demasiado grande y acabé eligiendo Xàtiva al final porque me gustan los sitios en los que se respira la historia y el arte», comentó el artista.

Explicó que se ha documentado ampliamente para componer la obra y ha contado con el asesoramiento de Ángel Velasco, arqueólogo municipal. «Es un ninfeo de 30 por 30 metros. Hablamos de una fuente que se encontraba a las afueras de las ciudades para que los visitantes pudieran asearse. La hipótesis que planteamos es que es similar a uno de Pompeya. En el caso de Xàtiva lo habría pagado un potentado de la época romana».

El visitante que acceda al Parc dels Sariers se encontrará con una escena relajada, con varios personajes tomando el baño. Una pareja de patricios —que simulan a los que habrían costeado la obra— capitalizan una zona de descanso. Un poco alejada se encuentra una ninfa y al fondo también hay un soldado sobre un caballo.

Espinar explicó que quiere llenar la escena con guiños, con detalles que permitan segundas y terceras lecturas:«Hay una estructura de mármol, extraído de la cantera de l’Énova, una zona de plantación de lino, la orografía del Puig y de la montaña de Xàtiva...».

A su vez el autor comentó que su intención ha sido ser fiel a la información que le han aportado. Desde la asociación de vecinos expusieron que «apareció una estructura con un frontal monumental con hornacinas y esculturas, por donde brota el agua hasta una alberca. Es una construcción urbana consagrada a las ninfas. No hay otro igual en España».