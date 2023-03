Un partido de playoff adelantado. Dos viejos conocidos coincidirán este domingo (17 horas) en la Murta. El encuentro entre el Olímpic y el Ontinyent 1931 tiene todos los condicionantes para ser considerado como un partido de una promoción de ascenso. Los de la Vall d’Albaida son líderes destacados, aunque la proximidad de l’Olleria no les permite relajarse. El Olímpic tiene la oportunidad de ser el primer equipo que le derrote y sumar unos puntos que tal vez otros no puedan conseguir y superar, acercarse o no alejarse del Castellonense, ahora tercero.

El entrenador del Olímpic, Xavi Candel, ha declarado en la previa del partido que tiene el once claro, aunque son varios los jugadores que han arrastrado problemas o molestias durante la semana. Habrá cambio obligado en la delantera porque Matías Aquino, ex del Ontinyent, es baja por acumulación de tarjetas. Corbalán tampoco estará por asuntos laborales. Por contra, Candel recupera a Escribano y Marc Ferrer, que se ha recuperado de un proceso gripal. Lo de Rueda, que no acabó el partido en Tavernes, ha sido al final un golpe y también está disponible, mientras que Guillen es duda por unas molestias físicas. En principio se contaría con los justos para completar la convocatoria. Para Candel es un “partido imprevisible, porque tiene tantos recursos el rival que te puede hacer daño en cualquier momento y además ha fichado bien. No se pueden hacer previsiones. Ellos vendrán muy motivados. En un campo histórico, es un partido para darlo todo, muy bonito”, ha declarado. Para el técnico setabense, los del Ontinyent “están a otro nivel: es el equipo más goleador, menos goleado y el que más puntos tiene de los cuatro grupos”, pero también ha dicho que “si hay un equipo que puede ponerle dificultades somos nosotros”. Pese a la derrota en Tavernes, la plantilla ha ido ganando confianza durante la semana al considerar que el resultado fue injusto. El partido ha sido declarado Día del Club. Los socios pagarán 5 euros. Se ha fijado un precio de 10 € en General y 15 € en Tribuna. Las peñas rivales han hecho campaña para estar en la Murta y el entrenador del equipo de Xàtiva ha destacado que es un partido donde es vital la asistencia de los aficionados locales. El partido tiene la competencia horaria del “Dinar de Germanor” fallera y el partido de la Primera División entre el Barcelona y el València CF. El club de Xàtiva ha insistido en cambiar el horario del partido a las 12 horas, pero el ayuntamiento no lo ha autorizado. Bajas en el Ontinyent Así, pues el partido de la jornada se vivirá este domingo en la Murta, un escenario de lujo. El Ontinyent 1931 visita la capital de la Costera sin conocer la derrota en liga. El técnico ontinyentí, Roberto Bas, no podrá contar para este duelo con Rafa Quilis, jugador con pasado olimpista, que se pierde el encuentro por sanción. En la primera vuelta se vivió un partido igualado en el Clariano que finalizó con victoria de los locales por la mínima (1-0). Ante la gran repercusión del partido, el club setabense ha declarado el partido como Día del Club. La gente que no sea socia tendrá la posibilidad de ver el partido desde tribuna. Los menores de 18 años tienen el acceso gratuito.