El Ayuntamiento de Xàtiva acogerá hoy la presentación del cartel y la programación de la edición 2023 del Festival Música i Lletra de Xàtiva (MiL), una cita asentada en el panorama musical de laCostera. Y uno de los conciertos estrella de este año será la presentación de «Ja ve l’aire», el nuevo trabajo de Pep Gimeno «Botifarra». El cantaor setabense presentó en sociedad sus nuevas canciones el pasado 13 de enero en un abarrotado Palau de la Música de València. Ahora, es el turno de traer sus nuevas letras a la capital de la Costera.

Consultado por los detalles de la cita, ayer atendió a Levante-EMV y explicó que el concierto está programado para el próximo 21 de marzo en el Gran Teatre: «Siempre he intentando presentar primero mis trabajos en Xàtiva, mi pueblo, pero esta vez nos dieron todas las facilidades para hacerlo en el Palau. Ahora, también he querido traerlo aquí».

Y es que «Botifarra» recuerda con emoción el concierto del pasado mes de enero: «Fue algo muy grande. He estado en actos multitudinarios, como un concierto en Barcelona con ‘Obrint pas’... pero lo del 13 de enero fue muy fuerte. No me esperaba que algo así».

Durante su actuación en el Palau, el cantaor contó con colaboraciones de otras voces y ayer no quiso desvelar las sorpresas que esperan a los espectadores en Xàtiva: «Está claro que haremos algo, de hecho quiero preparar una cosa especial. Sin embargo, me lo voy a guardar, lo anunciaré cuando esté cerrado. Hablamos de fechas cercanas a abril, cuando ya empieza a moverse la cosa».

A su vez, «Botifarra» no dudó a la hora de definir su nuevo disco: «Es algo nuevo, algo fresco. Siempre he querido cantar estas piezas. En el fondo, estamos intentando darle valor al trabajo de las mujeres, reconocer su legado. Ellas han sido quienes en muchos casos han conservado la cultura popular con canciones protesta en las que se alude al ‘senyor amo’. Generaciones enteras trabajaron y encima luego llevaron las riendas de sus casas. Se ha de valorar todo lo que han hecho».

El MiL está organizado por el Ayuntamiento de Xàtiva y su director es Feliu Ventura. Es un festival de música de autor, en el que se promocionan los trabajos en valenciano. Junto a los jóvenes cantautores que se presentan en sociedad también actúan artistas consagrados. Pep Gimeno «Botifarra» será uno de los que participarán este año. Antes lo hicieron María del Mar Bonet o Albert Pla, entre otras voces.