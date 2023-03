ANTONIO SISTERNES I LA MEMÒRIA DE XÀTIVa

Quasi un any va durar l’editor Antonio Sisternes, després de la mort del seu germà Pepe. Amb Pepe i Antonio diem adeu als continuadors de la firma Marbau. No ha pogut complir el centenari com a editorial perquè no ha trobat recanvi generacional ni capacitat per a competir en aquests temps de globalització, on tantes impremtes, quioscos, i papereries van tancant. De moment, la papereria i llibreria continuarà obrint portes. Tots dos germans foren com Raimon, fills del carrer Blanc, quan es coneixia amb el bonic nom de Llibertat. Òrfens de pare des de ben menuts foren adoptats per l’oncle i veí, Vicente Úbeda Mateu, el fundador de la firma Marbau.

Al número 49 del carrer Blanc, Fernando Climent havia fet construir un habitatge de dues plantes per a les seues filles, Vicenta i Asunción Climent Benavent. Les seues xiquetes havien casat respectivament amb dos tipògrafs. Vicenta viuria al primer, amb Vicente Úbeda, el qual s’encarregava llavors de muntar les seccions d’esqueles i anuncis al diari Levante abans de la creació de la seua pròpia impremta, Marbau, i Asunción va habitar el segon, amb Antonio Sisternes Morant, que s’havia format i treballava als tallers de la impremta més antiga de Xàtiva, la de Blai Bellver. Els Úbeda Climent no van tindre fills, però els Sisternes Climent, sí. Dos. Jose i Antonio, que van nàixer respectivament a 1929 i 1933. Un sobtat còlic de renyó els deixà sense pare. Antonio Sisternes Morant moria quan només els seus fills tenien 7 i 3 anys. El veí i cunyat, Vicente Úbeda, esdevenia ara en pare adoptiu dels seus nebots, futurs hereus del negoci que havia iniciat no molts anys abans al carrer Trobat, el centre comercial de la Xàtiva d’aleshores. Marbau va nàixer a juliol de 1929. Vicente Úbeda va fer societat amb Ismael Martí i Rafael Ballester, també resident al carrer Blanc. Tots tres buscaren un nom comercial jugant amb les inicials dels seus cognoms. El resultat va ser el de Marbau. L’acrònim es va menjar el cognom de Sisternes, i molts dels seus clients pensaren que Marbau era el cognom de José i Antonio. Amb una màquina i guillotina de la Fundició Tipogràfica de Richard Gens, començà a funcionar el taller-tenda situat al final del carrer Botigues. La firma Richard Gens era de les millors empreses del país en la comercialització de tota mena de productes relacionats amb les arts gràfiques. Antonio Sisternes va saber conservar bona part de tots aquells elements, fent del seu taller tot un museu de la història de la impressió. Allí s’adreçà la primera editorial-imprenta-papereria que perduraria fins als inicis del anys seixanta, moment en què es va dissoldre la societat. El primer a marxar va ser Rafael Ballester, molt de temps després, Ismael Martí, que es quedà el local del carrer Trobat, per fundar una impremta amb el seu cognom, mentre Marbau emigrava a l’eixample urbà. Sobre un edifici de nova creació, es va refundar l’actual Marbau al carrer Reina. Ara ja sota la direcció dels germans Sisternes. Pepe va ser el representat comercial, el cap econòmic de l’empresa, gestor de la llibreria i de les plomes estilogràfiques que només ell tenia, i custodi de l’arxiu fotogràfic que els va llegar José Gallego, un gran amic del qual va heretar també la seua passió per la fotografia i un munt de negatius de la Xàtiva anterior a la guerra, que ell va anar ampliant posteriorment fins a quasi l’actualitat. L’acumulació de tant de material gràfic, li va portar a la publicació del llibre «Xàtiva 1900-1936, rècords d’una època».Obra que ha permés identificar a molts personatges històrics de Xàtiva, que d’una altra manera s’haurien perdut en l’oblit. Recorde haver anat en innumerables ocasions a fer ús de la memòria i arxiu d’Antonio Sisternes, i a què m’ajudara a fabricar i editar algun llibre sobre històries de famílies. Era el colofó d’una empresa que preparava el tancament de la part editorial, mentre Antonio es dedicava a ordenar els records i els papers de tota una vida dedicada a la impressió, i de preparar el camí a futurs historiadors perquè insuflaren vida a tota la documentació que ell catalogava, o seleccionava per donar a l’Arxiu Municipal de Xàtiva.Era la meua enciclopèdia d’història viva, de personatges totalment oblidats del dia a dia local, i dels quals ell em parlava com si anaren a entrar en qualsevol moment per la porta de la impremta. Xarraven de persones que ell havia conegut, o dels que havia sentit parlar en aquells anys en què a la gent li agradava escoltar les històries dels iaios. La llista va ser immensa. Pepe Romero, Lino Casesnoves, José Aragonés, Rafael Alventosa, Fernando Gil Ferraut, José Chocomeli i un llarg etc. M’assessorava en el taller envoltat de màquines i lletres d’impremta que ell ordenava delicadament, com els llibres i documents que havia acumulat al llarg de tota una vida dedicada a la difusió de la cultura. Era un tipògraf i enquadernador que aprenia llegint les pàgines dels llibres que muntava. Antonio, com a portador de memòria, em recordava que aquesta a vegades és molt perillosa. Subjectiva, selectiva, i a voltes errònia, perquè el pas del temps i l’acumulació d’experiències fa barrejar records i vivències, descontextualitzant els fets històrics. Antonio ho sabia, i sempre contrastava els records amb els documents, i em donava les pistes per arribar als fets a través de la investigació, i poder així emmarcar els records en el seu context històric més adient. M’apuntava també que els records i experiències portaven una càrrega emotiva molt important, i depenien del sentit comú de la persona. Per tant, la memòria esdevindria sempre en subjectiva, i en moltes ocasions selectiva. Recordem el que ens interessa. Però malgrat tots els seus inconvenients, la memòria, la història oral, és una ferramenta molt poderosa per acostar-se al passat, i sobretot per a lluitar contra l’oblit. Objectiu que han aconseguit els germans Sisternes, deixant un considerable llegat per a la història de Xàtiva. Un taller tipogràfic d’època, gran quantitat de documentació, així com el major arxiu de foto històrica que es coneix. I és que val més document a la mà que memòria llarga.