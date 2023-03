El presidente del Partido Popular en la provincia de Valencia, Vicent Mompó, ha denunciado los "continuos retrasos de las obras de nuevos juzgados en la provincia de Valencia”.

Mompó ha hecho estas declaraciones a las puertas del juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Ontinyent, cuya fachada se encuentra sujeta por una red desde hace más de 5 años. “Los profesionales que trabajan en estos juzgados no tienen ni una infraestructura adecuada, ni medios, cuestión por la que han levantado la voz en muchas ocasiones, tienen una carga de trabajo enorme, falta personal y no tienen ni siquiera suficiente mobiliario de oficina. Una precariedad en muchos ámbitos que al final es imposible que no repercuta en la atención al ciudadano”, ha explicado Mompó.

El presidente popular, acompañado por el senador Fernando de Rosa la diputada autonómica, Verónica Marco, el candidato popular en Ontinyent, Rafael Soriano y miembros del partido a nivel local, ha recordado que “en 2018, Ximo Puig y Gabriela Bravo presentaron un ambicioso plan que llamaron ‘La Nueva Cara de la Justicia’, el cual contemplaba la rehabilitación de 3 edificios para la instalación de juzgados y la construcción de 5 nuevos Palacios de Justicia. Cinco años después, aquí en Ontinyent ni han empezado las obras del nuevo edificio en la calle Bernabeu. Solo se ha adjudicado la redacción del proyecto (noviembre de 2022)”. “La triste realidad es que en 8 años Ximo Puig y Gabriela Bravo han sido incapaces de inaugurar ni un palacio de justicia nuevo”, ha lamentado.

“Similares situaciones hay en Torrent o Sagunt. Estamos esperando la rehabilitación del antiguo Convento de Santa Clara en Xàtiva, pero todavía ni se ha licitado el proyecto (está en fase de redacción)", ha ahondado Mompó.

En ese sentido, desde el equipo de gobierno de Ontinyent comparten la "sorpresa" por la lentitud del procedimiento par ala construcción de los nuevos juzgados y recalcan que el ayuntamiento "ha hecho los deberes" con el desembolso de medio millón de euros en la adquisición de la infraestructura necesaria donde se acondicionarán las instalaciones. El ejecutivo presidido por Jorge Rodríguez también ha pedido "celeridad" con las obras.

De Rosa: "Bravo debe decir si va a defender el juzgado de violencia de género en Ontinyent"

Por su parte, la portavoz de Justicia del GPP, Verónica Marcos, ha lamentado la falta de gestión en materia de justicia y ha asegurado que “ni Puig ni Bravo han hecho nada por mejorar las condiciones de las infraestructuras judiciales”. “Han hecho muchos anuncios pero no han avanzado nada en los últimos años”.

“Desde el PPCV hemos comenzado una campaña que bajo el nombre “La Ruta de la Injustica” vamos hacer un recorrido por todos aquellos municipios en lo que prometieron unos nuevos juzgados y no ha llevado a cabio ninguna actuación”, indica la diputada.

Por su parte, el senador por Valencia Fernando de Rosa, ha señalado que en la semana en la que se celebra el 8-M “desde el PP nos preguntamos cuál es la propuesta de la Conselleria de Justicia para defender a las mujeres a nivel judicial”. “Hemos visto cómo, por petición de la Conselleria de Justicia, se han eliminado servicios de la lucha contra la violencia a la mujer. Han sido ocho partidos judiciales en la Comunitat Valenciana los que se han quedado sin estos servicios y la consellera Bravo debe decir expresamente si va a defender el mantenimiento de los juzgados de violencia de género en Ontinyent”, ha señalado.