Ocupa una de las esquinas de la Plaça de Mercat de Xàtiva. Poblado de bares de copas y restauración, el epicentro social de la capital de la Costera se llena de gente cada fin de semana. Y en uno de sus laterales se mantiene la antigua «Casa Floro», considerado durante décadas como uno de los lugares de comida casera más característicos de la ciudad.

El negocio cerró sus puertas en el año 2015, por falta de continuidad en el seno familiar. No hubo quién tomara el relevo. Esta semana, ocho años después, el inmueble que ocupaba el restaurante —una casa de varias plantas— se ha puesto en venta en un portal inmobiliario de Internet. Esta tasado en un precio de 100.000 euros . No parece excesivo, dada su extensión de 332 metros cuadros y su emplazamiento privilegiado. Eso sí, las fotografías que acompañan al anuncio dejan entrever que hace falta una inversión posterior para una reforma casi integral, «exceptuando el tejado»; según la descripción aportada en el portal Housfy.

En la fachada actual solamente permanece el cartel que distinguía al restaurante y algunas placas relacionadas con la comisión fallera de la zona. Su entrada abierta es utilizada por uno de los puestos del mercado ambulante que la plaza acoge cada semana durante los martes y los viernes.

Pedro Rojas bajó la persiana de «Casa Floro» hace ocho años. Parco en palabras, ayer atendió a Levante-EMV y explicó que «el cartel se mantiene porque decidimos no quitarlo. Cerramos en 2015 por jubilación. Mi suegro lo abrió en el año 1955 y estuvo hasta 1983. Entonces mi mujer -su hija- y yo nos los quedamos».

«No es negociable»

Confirma que durante años lo ha tenido a la venta en inmobiliarias locales: «Nadie se ha interesado. No sé si es que no se han movido. Esta semana lo he cambiado de portal y ya he tenido algunos contactos». «Han sido visitas recientes, más o menos serias. En la fachada hay un letrero con mi número. Creo que 100.000 euros no es un precio abusivo, por lo que no es negociable», expuso.

Fuentes del sector apuntan que con la licencia de restaurante vigente la venta sería mucho más fácil. Cualquier futuro emprendedor tendrá que hacer frente a una segunda —y notable— inversión en caso de apostar por abrir un local similar o un sitio de copas. Eso sí, el acceso a una futura clientela está casi garantizado.

Desde la inmobiliaria también destacan que se trata de una oportunidad única:«Es una casa de cuatro alturas a reformar, un espacio para disfrutar con múltiples usos. Se puede utilizar de planta baja destinada a comercio y las plantas superiores a vivienda, perfecta para una familia».

«Es una zona donde se pueden encontrar otras casas a reformar, pero esta es diferente. Fue un negocio con mucho solera y ya ha venido gente a verla. Dada las características, tiene un buen precio. Es perfecta para alguien que quiera empezar un proyecto», declararon desde el portal.

Visita de Antonio Machín

La aventura de Casa Floro se inició en los años 50, cuando sus primeros dueños llegaron a Xàtiva desde Higueruela (Albacete) y aceptaron el traspaso de «Vinos y comidas Casa Solatge», cambiándolo de nombre. La familia viajó porque Florentino Martínez Córcoles y Petra Ibánez buscaron un lugar con instituto para que sus hijos pudieran estudiar.

Así lo narró su nieta Laura Martínez en una emotiva carta titulada «Y Machín visitó Casa Floro», publicada por este diario en 2015. En el texto, se destacaba que «Casa Floro fue parada y fonda de los grandes artistas que hicieron escala en el Gran Teatro. Desde Antonio Machín hasta Fernando Guillén y Gemma Cuervo, pasando por Pepe Blanco o la Niña de la Puebla». Y la cosa no se queda ahí. Parte de los planos de la película francesa «Nada es fácil» (Pas si grave) de 2003 fueron rodados en su comedor y a las afueras del restaurante. «Casa Floro» formó parte de la historia de Xàtiva durante décadas. Ahora, falta alguien que quiera —y pueda— rescatarla.