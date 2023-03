El Síndic insta a revisar el grado de dependencia de una enferma de Aielo

Una persona dependiente de Aielo de Malferit espera desde el pasado mes de septiembre una revisión de su grado de dependencia, solicitada tras agravarse su situación. El Síndic de Greuges ha atendido la queja presentada por la mujer de la localidad de la Vall d’Albaida e insta a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives a resolver la revisión de grado reclamada por la afectada.

La vecina de Aielo de Malferit tiene reconocido un grado de dependencia del 35% con carácter permanente. Una valoración que tiene reconocida desde marzo de 2021, tras presentar la solicitud de valoración del grado de discapacidad en diciembre de 2019. Pero el estado de salud de la mujer se ha agravado desde esa primera valoración de hace ahora dos años y la dependiente ha solicitado una revisión del grado de discapacidad por ese agravamiento de su situación. La solicitud de petición de esta nueva valoración del grado de dependencia fue presentada el pasado 15 de septiembre de 2022, en el registro de entrada del Ayuntamiento de Aielo de Malferit, que elevó la petición a la conselleria, donde entró en el registro al día siguiente, aunque no se introdujo en el sistema de la administración autonómica hasta el 2 de noviembre.

Igualtat aún no ha dado respuesta a la petición de la afectada, que ante esta demora recurrió al Síndic de Greuges. Ángel Luna solicitó a la conselleria un informe de este caso y del estado actual del expediente. El Síndic también requería a la conselleria si había actualizado los informes médicos y de dependencia a través de la consulta en los sistemas de registro respectivos (Abucasis/ada) y que, en caso de haberlo hecho, que indicara la fecha en la que se hizo la consulta. Asimismo, preguntaba si la valoración a la mujer de Aielo se realizaría de forma presencial -para lo que también pedía que indicara la fecha prevista de citación-, o a partir de los informes del expediente y de otros que se pudieran obtener de las diversas administraciones; y que informara también a la afectada de la resolución de la solicitud de revisión del grado de dependencia.

La Conselleria d’Igualtat envió un informe al Síndic exponiendo la situación del expediente de dependencia de la usuaria, señalando que la mujer tiene reconocido el grado de discapacidad del 35% desde 2021 y que la solicitud de la revisión del grado se presentó 18 meses después de esa resolución inicial (el 15 de septiembre de 2022). Apuntan que “no se podrá instar la revisión del grado por agravamiento o mejora hasta que, al menos, no haya transcurrido un plazo mínimo de dos años desde la fecha en que se dictó la resolución”. Aunque añade que podrá revisarse antes de ese plazo “en los casos en los que se acredite suficiente error de diagnóstico o que se hayan producido cambios sustanciales en las circunstancias que dieron lugar al reconocimiento de grado”. La conselleria afirma que para revisar el grado antes de ese plazo de dos años se tiene que estudiar la documentación aportada para estimar o no su tramitación según se considere técnicamente, y que en estos casos “se sigue el orden de entrada de estas solicitudes”. Igualtat asegura que el caso de la enferma de Aielo “está en trámite” y que “cuando se resuelva el proceso, se remitirá a la interesada la resolución de inadmisión si no se confirma el agravamiento suficientemente significativo, o en el caso de existir este agravamiento, se procederá a valorar la solicitud de revisión y se emitirá resolución con el nuevo grado”.

El Síndic afirma que ese plazo de dos años no altera que se realice el estudio del caso para decidir técnicamente si su tramitación requiere de una revisión antes de ese periodo, si se trata de una de las excepciones que requieran una revisión antes por agravamiento, tal como solicita la afectada. Y subraya que el plazo máximo para resolver y notificar la resolución es de seis meses, y que en casos de procesos de obtención del certificado de discapacidad se tiene que tramitar con carácter de urgencia, reduciendo a la mitad los plazos máximos, por lo que el plazo máximo en estos casos es de “tres meses”. El síndic señala que el caso de la dependiente de Aielo de Malferit entraría en estos supuestos, por lo que insta a la conselleria a que, “con carácter urgente”, resuelva la solicitud de revisión de grado de la interesada, ya que se ha sobrepasado el plazo de tres meses legalmente establecido.