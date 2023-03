Hoy es 8 de marzo y el Día de las mujeres. Esta tarde hay una manifestación a las 19 horas desde la Casa de les Dones. Es una cita a la que suele acudir desde hace varios años mucha gente, de la ciudad y de la contornada. Y lo hacen porque hay razones más que suficientes para no quedarse en casa. Sienten que las mujeres tienen razón en reclamar un día, entre tantos que tiene el año, para ser absolutas protagonistas de la convulsa actualidad que monopolizan asuntos tristes, repetidos y sin aparente solución. Y quieren sumarse a una lucha larga y dura que ha ido ganando batallas pero todavía no ha alcanzado la victoria definitiva.

Si las mujeres no hubieran salido de cocinas y cuartos de planchar para ocupar todos los espacios, si no se hubieran quitado los delantales para formarse en profesiones y ocupaciones que les eran vedadas, si no hubieran disputado los puestos de responsabilidad, hoy viviríamos en un mundo insostenible y esencialmente injusto. Si no estuvieran las mujeres, ahora como lo han estado siempre, guardando la retaguardia de la sociedad, atendiendo a las criaturas, cuidando a quienes lo necesitan, con toda certeza esta sociedad tendría ahora serios problemas a los que hacer frente. Si no hubieran peleado a codazos para que se reconociera su talento y sus méritos artísticos, literarios, deportivos…todo sería de un triste tono monocolor y se perderían los colores y matices que las mujeres aportan. Si no hubieran presentado un frente unido, consistente y poderoso frente a la tiranía de la estética que pretende arrebatar a las mujeres el control sobre su cuerpo seguirían siendo esclavas de la talla 32, de la maternidad forzada, objetos de placer a la medida de otros.

Pero el viaje no ha acabado y el camino es también experiencia que permite nuevos aprendizajes. Como por ejemplo que la lucha de las mujeres afecta a todas ellas, pero a veces se suma a otras discriminaciones, por raza, religión o condición social que también hay que enfrentar. Como que luchar por un futuro igualitario exige garantizar un planeta que habitar, sin permitir su devastación.

Si en esa pelea larga, dura y exigente no hubieran contado con la alianza leal y poderosa de muchos hombres, leales compañeros de viaje, el viaje hubiera sido más lento y solitario. Por eso, bien está que el 8 de marzo nadie se ofenda porque las mujeres reclamen protagonismo, no para excluir a nadie sino para constatar que están y que son motor de la sociedad, garantía de subsistencia. Para hacer evidente su orgullo y absoluta conciencia de la relevancia de su papel, aunque falte el pequeño detalle de que otros se den cuenta también.

Sordos van quedando menos, aunque debutan ahora algunos que aspiran a retrasar el reloj y volver a tiempos pasados, oscuros y malignos, en los que las mujeres estaban, pero no eran, trabajaban, pero no cobraban, valían pero nunca lo suficiente. Esta gente nunca ha de pasar de aspirantes al puesto que pretendan alcanzar.

Tanto peligro como los sordos tienen quienes viven en la indiferencia o en la resignación. Los que cuando asesinan a mujeres por el hecho de serlo alzan los hombros y piensan que algo habrá hecho la víctima. Los que no apoyan la lucha contra las discriminaciones laborales, el acoso, la brecha salarial y también se encogen de hombros porque siempre han pasado esas cosas y siempre pasarán. Los que creen frente a las cifras desoladoras e irrefutables que se exagera o se miente.

En todo caso, la buena noticia es que son minoría frente a quienes acudirán a la manifestación del 8 de marzo a defender activamente la justicia y la igualdad.