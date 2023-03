El acto de lectura del manifiesto del 8M en Ontinyent ha hecho este miércoles un llamamiento a la unión para hacer frente a los objetivos de la lucha feminista. La violencia machista, la brecha salarial, la persecución al feminismo en algunos países o el urbanismo feminista han sido algunas de las cuestiones a las que ha hecho referencia la lectura del manifiesto del Día Internacional de la Mujer, redactado y leído por integrantes del Consell de les Dones.

Con anterioridad, la regidora de Igualdad, Natàlia Enguix, ha puesto el citado órgano como "ejemplo de unión y consenso", destacando que “el movimiento por la igualdad entre hombres y mujeres no se puede permitir ninguna división". "Por eso, desde aquí, pido a los y las dirigentes políticas que sumen y no dividan, que trabajen por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y dejen de lado los enfrentamientos partidistas que solo beneficien a las fuerzas contrarias al movimiento feminista”.

La regidora ha reclamado “que la causa feminista tenga la incidencia necesaria para acabar con un sistema machista que nos discrimina a las mujeres y que es patriarcal porque sitúa al hombre en el centro de todo”.

Después de la lectura del manifiesto, el alumnado de primero de ESO de la IES l'Estació ha protagonizado una performance para presentar su trabajo “Espais amb nom de dona”, con el que han reivindicado el aumento de nombres de calles dedicado a mujeres, proponiendo algunos como “Las mamás belgas” o la escuadra “Valquíries”. El acto ha contado también con la actuación en directo de “Paloma Grueso Duet”, que ha interpretado temas de Amaral, Rozalén, Amy Winehouse y Imelda May.

TEXT DEL MANIFEST DEL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES, DEL CONSELL DE LES DONES D’ONTINYENT

Els avantatges aconseguits en drets i canvis socials són el fruit de les feministes que ens han precedit. NI UN PAS ARRERE!!

Moltes reivindicacions són necessàries encara, encara són moltes les denúncies de violència de gènere. Aquesta violència és l'expressió máxima del masclisme, i sols és la punta de l'iceberg. ESTEM AL VOSTRE COSTAT!!

En matèria laboral la diferència salarial entre homens i dones encara continua, per això, és vital aconseguir acabar amb la discriminació laboral i amb totes les seues bretxes, convertint a més els centres de treball en espais segurs i amb garanties per a totes les persones i especialment per a les dones. A MATEIXA FAENA, IGUAL SALARI!!

En alguns països el feminisme està perseguit: a Nicaragua 176 organitzacions de dones s'han il·legalitzat i reconegudes feministes les han declarades com a profugues de la justicia. També passa això a Afganistan, Iran i molts més països que no ixen a la televisió. NI UN PAS ARRERE!! LA VOSTRA LLUITA TAMBÉ ES LA NOSTRA!!

L'urbanisme feminista està ja a l'agenda politica, però no pot reduir-se a una especialitat o anècdota dins la planificació i gestió urbana. La resposta a la crisi climàtica i econòmica ha de ser feminista, integrant a la ciutat a totes les persones, fent disseny i gestió pensant en les persones més marginades, perquè aixi aconseguirem una ciutat per a totes, i no per a la majoria. CIUTATS I POBLES SOSTENIBLES PER A TOTES!!

Les dones hem sigut educades per a ser bones amb la nostra parella sentimental, bones amants, bones mares, bones professionals, bones ames de casa, bones amigues, bones filles, bones bones nores, bones cuineres, bones infermeres... HEM DE PODER TRIAR SENSE PERDRE LA SALUT I LA

IDENTITATI!!

A Ontinyent hi ha persones i institucions que ajudem des de fa anys en els casos de violència i també en altres injusticies contra les dones. Que cap dona tinga dubte en demanar ajuda. ENS VOLEM VIVES, LLIURES, I COMBATIVES.