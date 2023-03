Vivir y disfrutar del color morado

Se conmemora hoy, 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer: la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona, en pie de igualdad con el hombre. El 8 de marzo es sin ningún género de dudas un día marcado en el calendario de las reivindicaciones que no cesan, por mucho que pasen los años y las sociedades avancen. La lucha de la mujer por una igualdad justa y equilibrada debe ir mucho más allá de un 8 de marzo. Debe ser una reivindicación diaria, un color morado permanente que elimine cualquier tipo de barreras. Tradicionalmente, se identificaba a los niños con el color azul y a las niñas con el color rosa. Se sigue manteniendo esta costumbre mayoritariamente entre los más pequeños, ya que tampoco abunda la neutralidad en los colores que corrija esta tendencia. Si vistes a Pau de rosa te dirán por la calle «xe que bonica és la xiqueta», y si lo haces con Eva de azul, te preguntarán si ya juega al fútbol.

Como decíamos, la mezcla de azul y rosa da como resultado el color morado, y simbolizaría la lucha por la igualdad entre ambos sexos. Pero esta igualdad debería ser permanente y espontánea. Posiblemente suene a música celestial esta afirmación, pero mientras no exista una conciencia colectiva igualitaria estamos listos y apañados. El movimiento feminista cuya labor es recordar cada día que todos estamos en el mismo agujero de la reivindicación, no debería tensar la cuerda pretendiendo que se rompa. Todo lo contrario. Muchas de las acciones feministas no ayudan precisamente a establecer un camino igualitario que debería ser el objetivo común.

En una ocasión ya comenté las declaraciones de una poetisa durante la presentación de un libro asegurando orgullosa y feliz que en su casa no entraban libros escritos por hombres. Pues que con su pan se lo coma, porque en la mía las estanterías rebosan volúmenes escritos por mujeres que erizan la piel; que dejan un legado permanente de poemas, novelas, ensayos… con nombre femenino, y evidentemente es una riqueza que nada ni nadie podrá ya eliminar.

Pero si nos fijamos en el azul o el rosa para establecer los criterios, estamos apañados. De nada servirán las luchas si no seguimos juntos de la mano hacía un futuro más igualitario.

Que la secretaria de Estado de Igualdad, Rodríguez Pam, asegure sentirse preocupada ante el escandaloso porcentaje de mujeres que prefieren la penetración a la autoestimulación es meterse en camisa de once varas o en la cama que no le corresponde. Pam entiende que la sociedad pretende «todo el rato transmitir la idea de que no intentes reconocer cómo funciona tu cuerpo». Pues apaga y vámonos. Si eso es feminismo reivindicativo que me lo expliquen. Es un insulto para las mujeres que prefieren follar antes que masturbarse, que se masturban antes y después de follar, que haciéndolo quedan satisfechas, y cuando dicen que no, es no. Y cuando dicen que sí, es sí. Y que conocen su cuerpo como lo conocemos todos desde temprana edad que tocándonos los genitales entendemos el placer como algo que tenemos al alcance de la mano. A partir de ahí elegimos con total libertad que hacer con nuestro cuerpo en solitario o compartido. Mujeres y hombres.

Servirá de poco, pero le he dado a mi querida barba blanca, ya por los años, un toque de tinte morado. Convencido de que el camino de la igualdad no entiende de colores discriminatorios. Y el morado es un color precioso para lucirlo y disfrutarlo.