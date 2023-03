Si el Olímpic gana todos los partidos que le quedan de liga jugará la promoción. No se lo tomen a broma. Ese es el resumen de la actual situación del equipo y su ánimo. Dependemos de nosotros. Solo podemos permitirnos, por los puntos que no hemos sumado en las últimas jornadas, aquello que nos permitan Castellonense y Tavernes.

A diferencia de temporadas anteriores no se han bajado los brazos y hay ambición. Un equipo joven siempre lo es, y esos jóvenes arrastran a los más veteranos que, además, en muchos casos tienen ganas se enseñarles.

Con la plantilla justa bien sería que esa ambición también la tuviera el «jefe». Ayudaría mucho contar con un par de jugadores más, que ayudaran a dosificar esfuerzos, a aumentar la competitividad y tener más alternativas, sobre todo en ataque, porque marcamos pocos goles, bastantes menos que los demás. Ayudaría también intentar cerrar la temporada desde la cúpula del club «a lo grande». Esta vez no se depende de mociones, habrá elecciones, y me asalta una duda: ¿están de retirada? El plan B se ha dejado ya ver en la Murta. Se acerca el final de la temporada y me temo que está empezando a prepararse en las altas esferas. Mi otra duda es: ¿han bajado los brazos los actuales dirigentes? De momento voy a renunciar a pensar en lo que pase en los «despachos» porque creo que jugadores y técnicos, ellos sí, quieren acabar a lo grande. Mañana turno para el Sueca. ¡No bajemos los brazos nosotros!